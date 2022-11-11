Жидкие блюда являются обязательным пунктом нашего рациона. Они не нагружают пищеварительную систему, способны удивить разнообразными вкусами и согревают в холодную погоду, что будет особенно актуальным. Приготовление тайского супа может стать интересным процессом, позволяющим оторваться от повседневности и попробовать новые вкусы.

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Рецепт тайского супа с курочкой и кокосовым молоком

Время: 30 минут

Порций: 4


Отдыхаем от повседневности / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

  • 3 сантиметра корня имбиря;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 маленький перец чили;
  • 1 двойная куриная грудка;
  • 1 луковица;
  • 2 литра куриного бульона;
  • 300 миллилитров кокосового молока;
  • 1 красный перец;
  • 2 горсти тонкой рисовой лапши;
  • 200 грамм шампиньонов;
  • 100 грамм консервированной кукурузы;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 1 столовая ложка рыбного соуса;
  • 1 столовая ложка кокосового масла;
  • свежий кориандр.

Приготовление:

  1. Измельчаем чили, имбирь, чеснок и лук. Жарим их на кокосовом масле.
  2. Курицу и перец нарезаем тонкими полосками, а грибы – пластинками.
  3. Добавляем курицу на сковороду, немного жарим, добавляем перец, через несколько минут – грибы.
  4. Заливаем все бульоном, добавляем соусы и кокосовое молоко. Варим 15 минут.
  5. Варим макароны и добавляем в бульон. В конце добавляем в суп кукурузу, перед подачей сбрызгиваем соком лайма и добавляем кориандр.

Приятного аппетита!