Жидкие блюда являются обязательным пунктом нашего рациона. Они не нагружают пищеварительную систему, способны удивить разнообразными вкусами и согревают в холодную погоду, что будет особенно актуальным. Приготовление тайского супа может стать интересным процессом, позволяющим оторваться от повседневности и попробовать новые вкусы.
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Рецепт тайского супа с курочкой и кокосовым молоком
Время: 30 минут
Порций: 4
Отдыхаем от повседневности / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- 3 сантиметра корня имбиря;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 маленький перец чили;
- 1 двойная куриная грудка;
- 1 луковица;
- 2 литра куриного бульона;
- 300 миллилитров кокосового молока;
- 1 красный перец;
- 2 горсти тонкой рисовой лапши;
- 200 грамм шампиньонов;
- 100 грамм консервированной кукурузы;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 столовая ложка рыбного соуса;
- 1 столовая ложка кокосового масла;
- свежий кориандр.
Приготовление:
- Измельчаем чили, имбирь, чеснок и лук. Жарим их на кокосовом масле.
- Курицу и перец нарезаем тонкими полосками, а грибы – пластинками.
- Добавляем курицу на сковороду, немного жарим, добавляем перец, через несколько минут – грибы.
- Заливаем все бульоном, добавляем соусы и кокосовое молоко. Варим 15 минут.
- Варим макароны и добавляем в бульон. В конце добавляем в суп кукурузу, перед подачей сбрызгиваем соком лайма и добавляем кориандр.
Приятного аппетита!