Рідкі страви є обов'язковим пунктом нашого раціону. Вони не навантажують травну систему, здатні здивувати різноманітними смаками та зігрівають у холодну погоду, що зараз буде особливо актуальним. Приготування тайського супу може стати цікавим процесом, який дозволить відірватися від повсякденності та спробувати нові смаки.
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Рецепт тайського супу з курочкою та кокосовим молоком
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Відпочиваємо від повсякденності / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- 3 сантиметри кореня імбиру;
- 2 зубчики часнику;
- 1 маленький перець чилі;
- 1 подвійна куряча грудка;
- 1 цибулина;
- 2 літри курячого бульйону;
- 300 мілілітрів кокосового молока;
- 1 червоний перець;
- 2 жмені тонкої рисової локшини;
- 200 грамів печериць;
- 100 грамів консервованої кукурудзи;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 1 столова ложка рибного соусу;
- 1 столова ложка кокосової олії;
- свіжий коріандр.
Приготування:
- Подрібнюємо чилі, імбир, часник та цибулю. Смажимо їх на кокосовій олії.
- Курку і перець нарізаємо тонкими смужками, а гриби – пластинками.
- Додаємо курку на пательню, трішки смажимо, додаємо перець, через кілька хвилин – гриби.
- Заливаємо все бульйоном, додаємо соуси та кокосове молоко. Варимо 15 хвилин.
- Варимо макарони та додаємо їх у бульйон. Наприкінці додаємо у суп кукурудзу, перед подачею скроплюємо соком лайма та додаємо коріандр.
Смачного!