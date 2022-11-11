Рідкі страви є обов'язковим пунктом нашого раціону. Вони не навантажують травну систему, здатні здивувати різноманітними смаками та зігрівають у холодну погоду, що зараз буде особливо актуальним. Приготування тайського супу може стати цікавим процесом, який дозволить відірватися від повсякденності та спробувати нові смаки.

Читайте також 8 переваг курячих гомілок, про які ви могли не знати

Рецепт тайського супу з курочкою та кокосовим молоком

Час: 30 хвилин

Порцій: 4


Відпочиваємо від повсякденності / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

  • 3 сантиметри кореня імбиру;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 маленький перець чилі;
  • 1 подвійна куряча грудка;
  • 1 цибулина;
  • 2 літри курячого бульйону;
  • 300 мілілітрів кокосового молока;
  • 1 червоний перець;
  • 2 жмені тонкої рисової локшини;
  • 200 грамів печериць;
  • 100 грамів консервованої кукурудзи;
  • 1 столова ложка соєвого соусу;
  • 1 столова ложка рибного соусу;
  • 1 столова ложка кокосової олії;
  • свіжий коріандр.

Приготування:

  1. Подрібнюємо чилі, імбир, часник та цибулю. Смажимо їх на кокосовій олії.
  2. Курку і перець нарізаємо тонкими смужками, а гриби – пластинками.
  3. Додаємо курку на пательню, трішки смажимо, додаємо перець, через кілька хвилин – гриби.
  4. Заливаємо все бульйоном, додаємо соуси та кокосове молоко. Варимо 15 хвилин.
  5. Варимо макарони та додаємо їх у бульйон. Наприкінці додаємо у суп кукурудзу, перед подачею скроплюємо соком лайма та додаємо коріандр.

Смачного!