Когда есть время и вдохновение: готовим тайский суп из курочки, вкус которого покоряет всех

Если привычные блюда из курочки уже не нравятся, как обычно, всегда стоит пробовать новые рецепты. Тайский суп – один из экспериментов, который войдет в вашу жизнь навсегда.

Жидкие блюда являются обязательным пунктом нашего рациона. Они не нагружают пищеварительную систему, способны удивить разнообразными вкусами и согревают в холодную погоду, что будет особенно актуальным. Приготовление тайского супа может стать интересным процессом, позволяющим оторваться от повседневности и попробовать новые вкусы.

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Рецепт тайского супа с курочкой и кокосовым молоком

Время: 30 минут

Порций: 4



Отдыхаем от повседневности / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

3 сантиметра корня имбиря;

2 зубчика чеснока;

1 маленький перец чили;

1 двойная куриная грудка;

1 луковица;

2 литра куриного бульона;

300 миллилитров кокосового молока;

1 красный перец;

2 горсти тонкой рисовой лапши;

200 грамм шампиньонов;

100 грамм консервированной кукурузы;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка рыбного соуса;

1 столовая ложка кокосового масла;

свежий кориандр.

Приготовление:

Измельчаем чили, имбирь, чеснок и лук. Жарим их на кокосовом масле. Курицу и перец нарезаем тонкими полосками, а грибы – пластинками. Добавляем курицу на сковороду, немного жарим, добавляем перец, через несколько минут – грибы. Заливаем все бульоном, добавляем соусы и кокосовое молоко. Варим 15 минут. Варим макароны и добавляем в бульон. В конце добавляем в суп кукурузу, перед подачей сбрызгиваем соком лайма и добавляем кориандр.

Приятного аппетита!