Кроткая кремовая консистенция, крепкий кофе, легкие нотки ликера – объедение. Не зря в переводе этот десерт звучит "подними меня к небесам".

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По рецепту Валентины Саенко, тирамису получится более вкусным, чем в большинстве ресторанов, а возможно и самым вкусным тирамису в вашей жизни!

Приготовление:

В 4 порции эспрессо добавляем 50 г алкоголя, 100 г кипятка и 2 столовые ложки сахара.

Очень вкусно с ромом, калуа, бейлисом, амаретто, с хересом. Если не хочется покупать бутылку для десерта – приобретите небольшую порцию в кафе.

В желтки добавляем сахар (50 г) и на водяной бане начинаем взбивать. Желтки побелеют и масса станет немного воздушной. Пока она горячая добавляем оставшийся сахар и перемешиваем. Важно, чтобы сахар разошелся.

Следом добавляем маскарпоне и перемешиваем венчиком до однородности.

Отдельно взбиваем сливки. Взбитые сливки добавляем в яично-творожную массу. И в самом конце добавляем еще 30 г алкоголя. Особенно будет вкусно, если это ликер или херес.

Собираем десерт в форме: каждое печенье пропитываем в кофе. Держим несколько секунд, чтобы оно стало мягким, но не развалилось. Выкладываем слой печенья на дно. Сверху заливаем половину крема и щедро посыпаем какао. И повторяем савоярды в кофе, крем.