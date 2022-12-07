Лагідна кремова консистенція, міцна кава, легкі нотки лікеру – смакота. Не дарма в перекладі цей десерт звучить "підійми мене до небес".
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За рецептом Валентини Саєнко, тирамісу вийде смачнішим ніж в більшості ресторанів, а можливо і найсмачнішим тирамісу в вашому житті!
Рецепт тирамісу
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Щоб тирамісу вдалося, обираємо тільки натуральну каву та якісний алкоголь. Дуже смачно з ромом, калуа, бейлісом, амаретто, з хересом. Якщо не хочеться купувати пляшку заради десерту – придбайте невелику порцію в кафе.
- Перед використання ретельно помийте яйця з 2% содою.
- В 4 порції еспресо додаємо 50 грамів алкоголю, 100 грамів окропу і 2 столові ложки цукру.
- У жовтки додаємо цукор (50 грамів) і на водяній бані починаємо збивати. Жовтки побіліють і маса стане трішки повітряною. Поки вона гаряча додаємо решту цукру і перемішуємо. Важливо, щоб цукор розійшовся.
- Слідом додаємо маскарпоне і перемішуємо вінчиком до однорідності.
- Окремо збиваємо вершки. Збиті вершки додаємо до яєчно-сирної маси. І в самому кінці додаємо ще 30 грамів алкоголю. Особливо буде смачно, якщо це лікер чи херес.
- Збираємо десерт в формі: кожне печиво просочуємо в каві. Тримаємо декілька секунд, щоб воно стало м’яке, але не розвалилося. Викладаємо шар печива на дно. Зверху заливаємо половину крему і щедро посипаємо какао. І повторюємо савоярді в каві, крем.
- Накриваємо плівкою і даємо стабілізуватися в холодильнику 3 – 4 години, а краще ніч. Перед подачею знову щедро посипаємо какао.
Нехай смакує!