Как будто сделанные заботливыми руками бабушки: трубочки из детства, которые любят всю жизнь

Есть вкусности, которые остаются любимыми на всю жизнь. Трубочки с белковым кремом точно входят в этот перечень.

Трубочки с кремом – это то лакомство, которое непременно погрузит в сладкие воспоминания о детстве, когда бабушка делала все, чтобы начать сладким. 24 Канал предлагает пережить эти волшебные мгновения снова с рецептом портала Ania gotuje.

Как приготовить трубочки с кремом?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 500 граммов муки;

– 200 граммов сливок;

– 250 граммов холодного сливочного масла;

– яйцо;

– ложка сахарной пудры;

крем:

– 250 миллилитров сливок (30%);

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 4 столовые ложки сахарной пудры.

Вкус детства / Фото "Домашние рецепты"

Приготовление:

Муку просейте на рабочую поверхность, добавьте кубики холодного масла, яйцо, сливки и сахарную пудру. Быстро замесите тесто, заверните его в фольгу и поставьте в холодильник примерно на час. Охлажденное тесто поделите на порции, раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1,5 сантиметра. Сделайте импровизированные формочки: сложите алюминиевую фольгу несколько раз, пока не получите плотный прямоугольник длиной 6 – 7 сантиметра, и накрутите тесто на эти трубочки. Разложите заготовки на противень и запекайте примерно 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Дайте готовым трубочкам полностью остыть. Для крема взбейте сливки до густоты, добавьте маскарпоне и сахарную пудру. Наполните трубочки кремом и притрусите пудрой перед подачей.

Как взбить сливки?

Жирные сливки – это не единственный секрет идеального крема. Кроме того, они должны быть очень хорошо охлажденными, подсказывает портал Pysznosci.

Посуду и венчики миксера также стоит поставить в холодильник. Взбивать сливки нужно на низкой скорости, постепенно ее повышая, так вы получите крем идеальной консистенции.

