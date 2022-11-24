Быстро, просто и вкусно: готовим тушеную капусту на сливках

24 ноября 2022 , 12:38
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Когда в холодильнике хранится несколько головок капусты, но вы не знаете, что из них приготовить – у нас всегда есть идея!

Тушеная капуста в сливках – отличный вариант быстрого блюда для обеда, ужина или перекуса. Максимально простые и доступные ингредиенты делают это блюдо не только питательным, но и доступным.

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Кроме проверенного рецепта, мы расскажем еще и интересный нюанс: секрет сочной тушеной капусты очень прост – солим ее всегда в конце приготовления.

Рецепт тушеной капусты в сливках

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– половина средней белокочанной капусты;
– 1 средняя морковь;
– 1 средняя луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 300 граммов сливок 33 – 36% жирности;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.

Приготовление:

  • Белоголовую капусту тонко шинкуем ножом, морковь трем на большой терке, а репчатый лук и чеснок мелко нарезаем.
  • Смешиваем капусту с морковью и ставим тушиться на средний огонь, добавляем 100 грамм воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.
  • Отдельно поджариваем лук на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  • В полуготовую капусту добавляем нарезанный чеснок и тушим еще 5 минут. Добавляем сливки и сметану. Сдабриваем специями.
  • Накрываем крышкой и на минимальном огне тушим еще 5 – 7 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак