Тушкована капуста в вершках – відмінний варіант швидкої страви для обіду, вечері чи перекусу. Максимально прості та доступні інгредієнти роблять цю страву не тільки поживною, а й доступною.
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Окрім перевіреного рецепта ми розповімо ще й цікавий нюанс: секрет соковитої тушкованої капусти дуже простий – солимо її завжди наприкінці приготування.
Рецепт тушкованої капусти у вершках
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Білоголову капусту тонко шинкуємо ножем, моркву тремо на великій тертці, а ріпчасту цибулю і часник дрібно нарізаємо.
- Змішуємо капусту з морквою і ставимо тушкуватись на середній вогонь, додаємо 100 грамів води в каструлю, щоб не пригоріла.
- Окремо підсмажуємо цибулю на сковорідці з олією до золотистого кольору.
- У напівготову капусту додаємо нарізаний часник і тушкуємо ще 5 хвилин. Додаємо вершки і сметану. Присмачуємо спеціями.
- Накриваємо кришкою і на мінімальному вогні тушкуємо ще 5 – 7 хвилин.
Смачного!