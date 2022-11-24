Тушкована капуста в вершках – відмінний варіант швидкої страви для обіду, вечері чи перекусу. Максимально прості та доступні інгредієнти роблять цю страву не тільки поживною, а й доступною.

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Окрім перевіреного рецепта ми розповімо ще й цікавий нюанс: секрет соковитої тушкованої капусти дуже простий – солимо її завжди наприкінці приготування.

Рецепт тушкованої капусти у вершках

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– половина середньої білоголової капусти;

– 1 середня морква;

– 1 середня цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 300 грамів вершків 33 – 36% жирності;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Приготування:

Білоголову капусту тонко шинкуємо ножем, моркву тремо на великій тертці, а ріпчасту цибулю і часник дрібно нарізаємо.

Змішуємо капусту з морквою і ставимо тушкуватись на середній вогонь, додаємо 100 грамів води в каструлю, щоб не пригоріла.

Окремо підсмажуємо цибулю на сковорідці з олією до золотистого кольору.

У напівготову капусту додаємо нарізаний часник і тушкуємо ще 5 хвилин. Додаємо вершки і сметану. Присмачуємо спеціями.

Накриваємо кришкою і на мінімальному вогні тушкуємо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!