Тушкована капуста в вершках – відмінний варіант швидкої страви для обіду, вечері чи перекусу. Максимально прості та доступні інгредієнти роблять цю страву не тільки поживною, а й доступною.

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Окрім перевіреного рецепта ми розповімо ще й цікавий нюанс: секрет соковитої тушкованої капусти дуже простий – солимо її завжди наприкінці приготування.

Рецепт тушкованої капусти у вершках

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Білоголову капусту тонко шинкуємо ножем, моркву тремо на великій тертці, а ріпчасту цибулю і часник дрібно нарізаємо.
  • Змішуємо капусту з морквою і ставимо тушкуватись на середній вогонь, додаємо 100 грамів води в каструлю, щоб не пригоріла.
  • Окремо підсмажуємо цибулю на сковорідці з олією до золотистого кольору.
  • У напівготову капусту додаємо нарізаний часник і тушкуємо ще 5 хвилин. Додаємо вершки і сметану. Присмачуємо спеціями.
  • Накриваємо кришкою і на мінімальному вогні тушкуємо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!