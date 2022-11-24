Тушеная капуста в сливках – отличный вариант быстрого блюда для обеда, ужина или перекуса. Максимально простые и доступные ингредиенты делают это блюдо не только питательным, но и доступным.

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Кроме проверенного рецепта, мы расскажем еще и интересный нюанс: секрет сочной тушеной капусты очень прост – солим ее всегда в конце приготовления.

Рецепт тушеной капусты в сливках

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Белоголовую капусту тонко шинкуем ножом, морковь трем на большой терке, а репчатый лук и чеснок мелко нарезаем.
  • Смешиваем капусту с морковью и ставим тушиться на средний огонь, добавляем 100 грамм воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.
  • Отдельно поджариваем лук на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  • В полуготовую капусту добавляем нарезанный чеснок и тушим еще 5 минут. Добавляем сливки и сметану. Сдабриваем специями.
  • Накрываем крышкой и на минимальном огне тушим еще 5 – 7 минут.

Приятного тебе аппетита!