Тушеная капуста в сливках – отличный вариант быстрого блюда для обеда, ужина или перекуса. Максимально простые и доступные ингредиенты делают это блюдо не только питательным, но и доступным.

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Кроме проверенного рецепта, мы расскажем еще и интересный нюанс: секрет сочной тушеной капусты очень прост – солим ее всегда в конце приготовления.

Рецепт тушеной капусты в сливках

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– половина средней белокочанной капусты;

– 1 средняя морковь;

– 1 средняя луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 300 граммов сливок 33 – 36% жирности;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Приготовление:

Белоголовую капусту тонко шинкуем ножом, морковь трем на большой терке, а репчатый лук и чеснок мелко нарезаем.

Смешиваем капусту с морковью и ставим тушиться на средний огонь, добавляем 100 грамм воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.

Отдельно поджариваем лук на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

В полуготовую капусту добавляем нарезанный чеснок и тушим еще 5 минут. Добавляем сливки и сметану. Сдабриваем специями.

Накрываем крышкой и на минимальном огне тушим еще 5 – 7 минут.

Приятного тебе аппетита!