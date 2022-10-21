Осень – настоящий сезон тыквы. Они развеваются на прилавках магазинов и рынков, а их формы впечатляют. Каждому сорту тыквы свой цвет и вкус. Выберите тот, который вам больше нравится и готовьте вкусное и сытное блюдо из тыквы и пшенной каши на завтрак или ужин.

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Рецепт тыквенной каши на молоке

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 200 граммов пшена;

– 1 литр молока;

– 50 – 60 граммов сахара;

– молотая корица (по желанию);

– 100 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.

Пшено отдельно промойте проточной водой.



Тыквенная каша / Фото из личного архива Лизы Глинской

Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.

Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.

Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.

Приятного тебе аппетита!