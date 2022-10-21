Осень – настоящий сезон тыквы. Они развеваются на прилавках магазинов и рынков, а их формы впечатляют. Каждому сорту тыквы свой цвет и вкус. Выберите тот, который вам больше нравится и готовьте вкусное и сытное блюдо из тыквы и пшенной каши на завтрак или ужин.
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Рецепт тыквенной каши на молоке
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.
- Пшено отдельно промойте проточной водой.
Тыквенная каша / Фото из личного архива Лизы Глинской
- Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.
- Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.
- Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.
Приятного тебе аппетита!