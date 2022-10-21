Осінь – справжній сезон гарбузів. Вони майорять на прилавках магазинів та ринків, а їхні форми вражають. Кожному сорту гарбуза притаманний свій колір та смак. Оберіть той, який вам більше довподоби та готуйте смачну й ситну страву з гарбуза та пшоняної каші на сніданок чи вечерю.

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Рецепт гарбузової каші на молоці

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.
  • Пшоно окремо промийте проточною водою.


Гарбузова каша / Фото з особистого архіву Лізи Глінської

  • Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.
  • Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.
  • Подавайте страву до столу з рештою масла.

Смачного!