Осінь – справжній сезон гарбузів. Вони майорять на прилавках магазинів та ринків, а їхні форми вражають. Кожному сорту гарбуза притаманний свій колір та смак. Оберіть той, який вам більше довподоби та готуйте смачну й ситну страву з гарбуза та пшоняної каші на сніданок чи вечерю.

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Рецепт гарбузової каші на молоці

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів гарбуза;

– 200 грамів пшона;

– 1 літр молока;

– 50 – 60 грамів цукру;

– мелена кориця (за бажанням);

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.

Пшоно окремо промийте проточною водою.



Гарбузова каша / Фото з особистого архіву Лізи Глінської

Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.

Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.

Подавайте страву до столу з рештою масла.

Смачного!