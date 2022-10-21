Осінь – справжній сезон гарбузів. Вони майорять на прилавках магазинів та ринків, а їхні форми вражають. Кожному сорту гарбуза притаманний свій колір та смак. Оберіть той, який вам більше довподоби та готуйте смачну й ситну страву з гарбуза та пшоняної каші на сніданок чи вечерю.
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Рецепт гарбузової каші на молоці
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.
- Пшоно окремо промийте проточною водою.
Гарбузова каша / Фото з особистого архіву Лізи Глінської
- Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.
- Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.
- Подавайте страву до столу з рештою масла.
Смачного!