Для детей и взрослых: рецепт тыквенной каши на молоке

21 октября 2022 , 12:59
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Источник:

инстаграмм Лизы Глинской

Не секрет, что блюда из тыквы очень питательны для организма, а его семена оказывают противопаразитное действие. Чтобы лакомиться им с пользой, приготовьте вкусную и сытную кашу на молоке.

Осень – настоящий сезон тыквы. Они развеваются на прилавках магазинов и рынков, а их формы впечатляют. Каждому сорту тыквы свой цвет и вкус. Выберите тот, который вам больше нравится и готовьте вкусное и сытное блюдо из тыквы и пшенной каши на завтрак или ужин.

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Рецепт тыквенной каши на молоке

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 200 граммов пшена;
– 1 литр молока;
– 50 – 60 граммов сахара;
– молотая корица (по желанию);
– 100 граммов сливочного масла;
– соль.

Приготовление:

  • Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.
  • Пшено отдельно промойте проточной водой.


Тыквенная каша / Фото из личного архива Лизы Глинской

  • Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.
  • Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.
  • Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак