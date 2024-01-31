Как варить картофель: идеальный рецепт для вкусного блюда
Источник:olga smile
Картофель – это один из самых универсальных и популярных овощей в мире кулинарии. Свежий, ароматный и вкусный, он служит основой для множества блюд.
Одним из самых популярных способов приготовления картофеля является варка – это так просто и быстро. Однако не все так легко, как выглядит на первый взгляд. Одна ошибка – и картофель будет твердым или переваренным, то есть точно далеким от идеала.
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Как правильно варить картофель
Чаще всего время приготовления зависит от размера картофеля, количества и вида. Мелкая картошка варится быстро, большая – медленнее. Прокалывание картофеля вилкой в кипящей воде, чтобы проверить, сварилась ли она, чаще всего приводит к расколу картофеля.
Для того чтобы картофель сварился равномерно, следует выбирать плоды одинакового размера. Крупный картофель лучше разрезать начетверо, так он быстрее сварится.
Рецепт вареного картофеля
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм картофеля;
– 3 литра воды;
– 2 чайные ложки соли по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюле вскипятите примерно воду вместе с солью.
- Аккуратно добавьте картофель и накройте кастрюлю крышкой.
- Варите на умеренном огне.
- После закипания уменьшите огонь, чтобы картофель продолжал вариться, но вода не брызгала из-под крышки.
- Варите картофель примерно 20 – 30 минут, в зависимости от сорта.
- После варки картофель отцедите в сито, подавайте с мясом или рыбой.