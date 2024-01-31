Одним із найпопулярніших способів приготування картоплі є варіння – це так просто та швидко. Проте не все так легко, як виглядає на перший погляд. Одна помилка – і картопля буде твердою або перевареною, тобто точно далекою від ідеалу.

Цікаво На що слід звернути увагу у магазині й до чого тут ціна: як обрати свіжий торт

Як правильно варити картоплю

Найчастіше час приготування залежить від розміру картоплі, кількості та виду. Дрібна картопля вариться швидко, більша – повільніше. Проколювання картоплі виделкою в киплячій воді, щоб перевірити, чи вона зварилася, найчастіше призводить до розколу картоплі.

Для того, щоб картопля зварилася рівномірно, слід вибирати плоди однакового розміру. Велику картоплю краще розрізати начетверо, так вона швидше звариться.

Рецепт вареної картоплі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Звичний, але такий особливий / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 літри води;

– 2 чайні ложки солі до смаку.

Приготування:

У каструлі закип'ятіть приблизно воду разом із сіллю. Акуратно додайте картоплю і накрийте каструлю кришкою. Варіть на помірному вогні. Після закипання зменшіть вогонь, щоб картопля продовжувала варитися, але вода не бризкала з-під кришки. Варіть картоплю приблизно 20 – 30 хвилин, залежно від сорту. Після варіння картоплю відцідіть в сито, подавайте з м'ясом чи рибою.

Цікаво знати: чи потрібно мити банани.