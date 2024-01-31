Одним из самых популярных способов приготовления картофеля является варка – это так просто и быстро. Однако не все так легко, как выглядит на первый взгляд. Одна ошибка – и картофель будет твердым или переваренным, то есть точно далеким от идеала.

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Как правильно варить картофель

Чаще всего время приготовления зависит от размера картофеля, количества и вида. Мелкая картошка варится быстро, большая – медленнее. Прокалывание картофеля вилкой в кипящей воде, чтобы проверить, сварилась ли она, чаще всего приводит к расколу картофеля.

Для того чтобы картофель сварился равномерно, следует выбирать плоды одинакового размера. Крупный картофель лучше разрезать начетверо, так он быстрее сварится.

Рецепт вареного картофеля

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Привычный, но такой особенный / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 3 литра воды;

– 2 чайные ложки соли по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле вскипятите примерно воду вместе с солью. Аккуратно добавьте картофель и накройте кастрюлю крышкой. Варите на умеренном огне. После закипания уменьшите огонь, чтобы картофель продолжал вариться, но вода не брызгала из-под крышки. Варите картофель примерно 20 – 30 минут, в зависимости от сорта. После варки картофель отцедите в сито, подавайте с мясом или рыбой.

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