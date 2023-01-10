Трудно представить традиционный праздничный стол без салата шуба, особенно когда ваша семья обожает сельдь. Но это блюдо уже так привычно, что хочется чего-то нового не теряя при этом вкус.

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Попытайтесь немного проэкспериментировать и приготовить ее по-новому. Картошку запечь в микроволновке, или в духовке, свеклу замариновать, а сельдь оставить кусочком.

Рецепт закуски из сельди

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 штук

Ингредиенты:

– 4 картофеля;

– 2 свеклы;

– 200 граммов сельди;

– 50 – 60 граммов майонеза;

– красный и зеленый лук;

– 2 зубчика чеснока;

– соль

– черный молотый перец.

Приготовление:

Моем картофель, свеклу и отправляем их в отдельных пакетах в микроволновку на максимальную мощность (10 минут, для свеклы нужно 20 минут).

Охлаждаем овощи и разрезаем картофель пополам, свеклу натираем на терке. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.

На половинки картофеля выкладываем смесь из свеклы, майонеза, измельченной зелени и выжатого чеснока.

Нарезаем лук перьями, выкладываем сверху вместе с сельдью.

Приятного тебе аппетита!