Трудно представить традиционный праздничный стол без салата шуба, особенно когда ваша семья обожает сельдь. Но это блюдо уже так привычно, что хочется чего-то нового не теряя при этом вкус.
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Попытайтесь немного проэкспериментировать и приготовить ее по-новому. Картошку запечь в микроволновке, или в духовке, свеклу замариновать, а сельдь оставить кусочком.
Рецепт закуски из сельди
- Время: 45 минут
- Порции: 8 штук
Приготовление:
- Моем картофель, свеклу и отправляем их в отдельных пакетах в микроволновку на максимальную мощность (10 минут, для свеклы нужно 20 минут).
- Охлаждаем овощи и разрезаем картофель пополам, свеклу натираем на терке. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.
- На половинки картофеля выкладываем смесь из свеклы, майонеза, измельченной зелени и выжатого чеснока.
- Нарезаем лук перьями, выкладываем сверху вместе с сельдью.
Приятного тебе аппетита!