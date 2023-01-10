Как селедка под шубой: рецепт закуски на Старый Новый год 2023
10 января 2023, 14:24Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Как превратить любимый салат в оригинальную закуску? у нас есть одна отличная идея к праздничному столу.
Трудно представить традиционный праздничный стол без салата шуба, особенно когда ваша семья обожает сельдь. Но это блюдо уже так привычно, что хочется чего-то нового не теряя при этом вкус.
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Попытайтесь немного проэкспериментировать и приготовить ее по-новому. Картошку запечь в микроволновке, или в духовке, свеклу замариновать, а сельдь оставить кусочком.
Рецепт закуски из сельди
- Время: 45 минут
- Порции: 8 штук
– 4 картофеля;
– 2 свеклы;
– 200 граммов сельди;
– 50 – 60 граммов майонеза;
– красный и зеленый лук;
– 2 зубчика чеснока;
– соль
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Моем картофель, свеклу и отправляем их в отдельных пакетах в микроволновку на максимальную мощность (10 минут, для свеклы нужно 20 минут).
- Охлаждаем овощи и разрезаем картофель пополам, свеклу натираем на терке. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.
- На половинки картофеля выкладываем смесь из свеклы, майонеза, измельченной зелени и выжатого чеснока.
- Нарезаем лук перьями, выкладываем сверху вместе с сельдью.
Приятного тебе аппетита!