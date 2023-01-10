Как селедка под шубой: рецепт закуски на Старый Новый год 2023

10 января 2023, 14:24
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Валерия Велигура

Как превратить любимый салат в оригинальную закуску? у нас есть одна отличная идея к праздничному столу.

Трудно представить традиционный праздничный стол без салата шуба, особенно когда ваша семья обожает сельдь. Но это блюдо уже так привычно, что хочется чего-то нового не теряя при этом вкус.

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Попытайтесь немного проэкспериментировать и приготовить ее по-новому. Картошку запечь в микроволновке, или в духовке, свеклу замариновать, а сельдь оставить кусочком.

Рецепт закуски из сельди

  • Время: 45 минут
  • Порции: 8 штук
Ингредиенты:
– 4 картофеля;
– 2 свеклы;
– 200 граммов сельди;
– 50 – 60 граммов майонеза;
– красный и зеленый лук;
– 2 зубчика чеснока;
– соль
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Моем картофель, свеклу и отправляем их в отдельных пакетах в микроволновку на максимальную мощность (10 минут, для свеклы нужно 20 минут).
  • Охлаждаем овощи и разрезаем картофель пополам, свеклу натираем на терке. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.

  • На половинки картофеля выкладываем смесь из свеклы, майонеза, измельченной зелени и выжатого чеснока.
  • Нарезаем лук перьями, выкладываем сверху вместе с сельдью.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак