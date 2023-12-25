10 минут – и готово: подборка вкуснейших закусок на Новый год

25 декабря 2023, 10:55
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Ни один праздничный стол не обходится без закусок. Это неудивительно, ведь они вкусные и просто готовятся.

Предлагаем воспользоваться этой подборкой. Вы обязательно останетесь довольны.

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Бутерброды со шпротами

  • Время: 20 минут
Ингредиенты:
– шпроты;
– свежий огурец;
– батон;
– куриные яйца;
– сливочное масло.

Приготовление:

  1. Отварите яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. После этого холодите их и освободите от скорлупы.
  2. Нарежьте батон ломтиками, намажьте каждый сливочным маслом и разрежьте пополам.
  3. Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца.
  4. Нанизанные на шпажки шпроты вонзите в центр бутербродов.


Бутылки с салями украсят ваш праздничный стол / Фото Shutterstock

Бутерброды с салями и корейской морковью

  • Время: 15 минут
Ингредиенты:
– салями;
– свежий огурец;
– корейская морковь;
– цельнозерновой хлеб.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде подсушите ломтики хлеба до румяной корочки и произвольно нарежьте.
  2. Также нарежьте кружками огурец и салями.
  3. Выложите кусочек огурца на хлеб.
  4. Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее после этого в хлеб.

Приятного аппетита!

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Автор: Ольга Котів