10 минут – и готово: подборка вкуснейших закусок на Новый год
25 декабря 2023, 10:55Читати новину українською
Ни один праздничный стол не обходится без закусок. Это неудивительно, ведь они вкусные и просто готовятся.
Предлагаем воспользоваться этой подборкой. Вы обязательно останетесь довольны.
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Бутерброды со шпротами
- Время: 20 минут
– шпроты;
– свежий огурец;
– батон;
– куриные яйца;
– сливочное масло.
Приготовление:
- Отварите яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. После этого холодите их и освободите от скорлупы.
- Нарежьте батон ломтиками, намажьте каждый сливочным маслом и разрежьте пополам.
- Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца.
- Нанизанные на шпажки шпроты вонзите в центр бутербродов.
Бутылки с салями украсят ваш праздничный стол / Фото Shutterstock
Бутерброды с салями и корейской морковью
- Время: 15 минут
– салями;
– свежий огурец;
– корейская морковь;
– цельнозерновой хлеб.
Приготовление:
- На разогретой сковороде подсушите ломтики хлеба до румяной корочки и произвольно нарежьте.
- Также нарежьте кружками огурец и салями.
- Выложите кусочек огурца на хлеб.
- Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее после этого в хлеб.
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