Пропонуємо скористатися цією підбіркою. Ви обов'язково залишитеся задоволеними.

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Канапки зі шпротами

  • Час: 20 хвилин

Приготування:

  1. Відваріть яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Після цього холодіть їх і звільніть від шкарлупи.
  2. Наріжте батон скибками, намастіть кожну вершковим маслом і розріжте навпіл.
  3. Викладіть на канапки по кружальцю огірка та вареного яйця.
  4. Нанизані на шпажки шпроти встроміть у центр канапок.

10 хвилин – і готово: підбірка найсмачніших закусок на Новий рік
Канапки зі салямі прикрасять ваш святковий стіл / Фото Shutterstock

Канапки із салямі та корейською морквою

  • Час: 15 хвилин

Приготування:

  1. На розігрітій сковорідці підсушіть скибочки хліба до рум'яної скоринки та довільно наріжте.
  2. Також наріжте кружальцями огірок та салямі.
  3. Викладіть шматочок огірка на хліб.
  4. Загорніть у кружальце салямі трішки корейської моркви й закріпіть рулетик шпажкою, встромивши її після цього в хліб.

Смачного!