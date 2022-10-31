Готовим с Эктором: осенний обед из запеченной тыквы и нута

Чтобы приготовить особый обед, обязательно попробуйте рецепт от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса Браво.

Сезонная тыква в сочетании с нутом – это нереальная вкусность. Эктор Хименес-Браво подробно расписал рецепт блюда и поделился им с читателями. Если у вас нет тыквы, скорее на рынок к бабушкам, забирать самые красивые.

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Поскольку рецепт зависит от вашей тыквы, то пропорции блюда на глаз. Но если вы хотите, чтобы блюдо было сытным, выберите тыкву Батернат.

Рецепт запеченной тыквы с нутом

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 2

– тыква Батернат;– 2 грамма копченой молотой паприки;– 2 грамма хмели-сунели;– 2 грамма молотого кориандра;– 1 грамм черного перца;– соль;– 15 миллилитров оливкового масла.– 10 граммов оливкового масла;– 10 граммов чеснока;– те же специи на 1 грамм;– 200 граммов нута;– 100 миллилитров коровьих сливок 15%;– 10 граммов лимонного фреша.– руккола;– авокадо;– семена тыквы.

Приготовление:

Тщательно вымойте тыкву, разрежьте ее пополам и смажьте серединки оливковым маслом.

Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.

Специи для тыквы разомните в ступе и посыпьте ими мякоть овоща. Отправьте все в духовку до приготовления тыквы (около часа).

На оливковом масле обжарьте измельченный чеснок, добавьте специи. Добавьте консервированный нут к чесноку и влейте сливки.

Тушите все на среднем огне 5 – 10 минут.

Достаньте тыкву из духовки, мякоть немного разомните вилкой и выложите сверху начинку из нута.

Украсьте все рукколой, нарезанный авокадо и полейте лимонным соком. Посыпьте блюдо семенами тыквы и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!