Идеальная закуска к празднику: как засолить красную рыбу
28 декабря 2023, 06:38Читати новину українською
Источник:news you
Красная рыба привлекает внимание своей невероятной нежностью и богатым вкусом. Если вы всегда хотели попробовать засолить эту рыбу дома, но боялись сложного процесса, то есть простой и вкусный рецепт, который сможет повторить каждый.
Засоленная красная рыба – королева праздничных закусок. Благодаря пошаговому рецепту, вы сможете насолить рыбу дома, наслаждаясь каждым куском этого деликатеса.
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Рецепт засоленной рыбы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 500 грамм красной рыбы;
– 2 столовые ложки крупной соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– сок половины лимона.
Приготовление:
- Подготовьте рыбу, удалив лишние косточки и кожу, если это необходимо.
- Смесь соли, сахара и чёрного перца, смешайте в миске.
- Разрежьте рыбу на порции или оставьте ее целиком, если это хотите.
- Обсыпьте рыбу солевой смесью со всех сторон, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
- Полейте рыбу лимонным соком.
- Заверните рыбу в пленку или фольгу.
- Уложите в глубокую миску или деревянную коробку и поместите в холодильник на 24 часа.
- После 24 часов извлеките рыбу, удалите остатки соли и специй. Рыба готова к подаче!