Идеальная закуска к празднику: как засолить красную рыбу

28 декабря 2023, 06:38
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Красная рыба привлекает внимание своей невероятной нежностью и богатым вкусом. Если вы всегда хотели попробовать засолить эту рыбу дома, но боялись сложного процесса, то есть простой и вкусный рецепт, который сможет повторить каждый.

Засоленная красная рыба – королева праздничных закусок. Благодаря пошаговому рецепту, вы сможете насолить рыбу дома, наслаждаясь каждым куском этого деликатеса.

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Рецепт засоленной рыбы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Такие вкусности / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 500 грамм красной рыбы;
– 2 столовые ложки крупной соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– сок половины лимона.

Приготовление:

  1. Подготовьте рыбу, удалив лишние косточки и кожу, если это необходимо.
  2. Смесь соли, сахара и чёрного перца, смешайте в миске.
  3. Разрежьте рыбу на порции или оставьте ее целиком, если это хотите.
  4. Обсыпьте рыбу солевой смесью со всех сторон, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
  5. Полейте рыбу лимонным соком.
  6. Заверните рыбу в пленку или фольгу.
  7. Уложите в глубокую миску или деревянную коробку и поместите в холодильник на 24 часа.
  8. После 24 часов извлеките рыбу, удалите остатки соли и специй. Рыба готова к подаче!
Вы можете подавать засоленную рыбу на хлебе как закуску или использовать ее в салатах и других блюдах.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська