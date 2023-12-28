Засолена червона риба – королева святкових закусок. Завдяки покроковому рецепту, ви зможете насолити рибу вдома, насолоджуючись кожним шматком цього делікатесу.

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Рецепт засоленої риби

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Приготування:

  1. Підготуйте рибу, видаливши зайві кісточки та шкіру, якщо це необхідно.
  2. Суміш солі, цукру та чорного перцю, змішайте в мисці.
  3. Розріжте рибу на порції або залиште її цілою, якщо це бажаєте.
  4. Обсипте рибу солевою сумішшю з усіх боків, рівномірно розподіляючи її по всій поверхні.
  5. Полийте рибу лимонним соком.
  6. Заверніть рибу у плівку або фольгу.
  7. Покладіть у глибоку миску чи дерев'яну коробку і помістіть у холодильник на 24 години.
  8. Після 24 годин вийміть рибу, видаліть залишки солі та спецій. Риба готова до подачі!