Засоленная красная рыба – королева праздничных закусок. Благодаря пошаговому рецепту, вы сможете насолить рыбу дома, наслаждаясь каждым куском этого деликатеса.
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Рецепт засоленной рыбы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Такие вкусности / Фото unsplash
Приготовление:
- Подготовьте рыбу, удалив лишние косточки и кожу, если это необходимо.
- Смесь соли, сахара и чёрного перца, смешайте в миске.
- Разрежьте рыбу на порции или оставьте ее целиком, если это хотите.
- Обсыпьте рыбу солевой смесью со всех сторон, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
- Полейте рыбу лимонным соком.
- Заверните рыбу в пленку или фольгу.
- Уложите в глубокую миску или деревянную коробку и поместите в холодильник на 24 часа.
- После 24 часов извлеките рыбу, удалите остатки соли и специй. Рыба готова к подаче!