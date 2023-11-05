Жареное мороженое – очень интересный и вкусный десерт. Он идеально подходит для вечеринок: смотрится красиво, а смакует еще лучше.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.

Рецепт жареного мороженого:

  • Время: 35 минут
  • порций : 4

Приготовление:

  • Сформируйте шарики мороженого.
  • Поместите их лоток, а затем в морозилку примерно на 2 часа.
  • Отделите желтки от белков.
  • Взбейте белки с сахаром до крепкой пены. Затем добавьте желтки и перемешайте.
  • Фундук измельчите и смешайте с кокосовой стружкой.
  • Достаньте мороженое из мороженого, покройте его яичной пеной и посыпьте орехами и стружкой.
  • Выложите в лоток и сверните в морозилку на пол часа.
  • Затем снова "запанируйте" мороженое и еще охладите на 2 часа.
  • Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте замороженное мороженое поочередно примерно 30 секунд (пока орехи не станут золотистыми).
  • Подавать сразу после жарки.