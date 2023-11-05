Жареное мороженое – очень интересный и вкусный десерт. Он идеально подходит для вечеринок: смотрится красиво, а смакует еще лучше.

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Рецепт жареного мороженого:

Время: 35 минут

35 минут порций : 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 50 грамм сахара;

– 500 грамм мороженого;

– 750 миллилитров масла;

– 100 грамм лесных орехов;

– 100 грамм кокосовой стружки.

Приготовление:

Сформируйте шарики мороженого.

Поместите их лоток, а затем в морозилку примерно на 2 часа.

Отделите желтки от белков.

Взбейте белки с сахаром до крепкой пены. Затем добавьте желтки и перемешайте.

Фундук измельчите и смешайте с кокосовой стружкой.

Достаньте мороженое из мороженого, покройте его яичной пеной и посыпьте орехами и стружкой.

Выложите в лоток и сверните в морозилку на пол часа.

Затем снова "запанируйте" мороженое и еще охладите на 2 часа.

Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте замороженное мороженое поочередно примерно 30 секунд (пока орехи не станут золотистыми).

Подавать сразу после жарки.

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