Смажене морозиво – надзвичайно цікавий і дуже смачний десерт. Він ідеально підходить для вечірок: виглядає красиво, а смакує ще краще.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Рецепт смаженого морозива:

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Сформуйте кульки морозива.
  • Помістіть їх лоток, а потім у морозилку приблизно на 2 години.
  • Відокремте жовтки від білків.
  • Збийте білки з цукром до міцної піни. Потім додайте жовтки і перемішайте.
  • Фундук подрібніть і змішайте з кокосовою стружкою.
  • Дістаньте морозиво з морозилки, покрийте його яєчною піною і посипте горіхами та стружкою.
  • Викладіть у лоток і поверніть в морозилку на пів години.
  • Потім знову "запаніруйте" морозиво і ще охолодіть на 2 години.
  • Розігрійте олію в каструлі та обсмажте заморожене морозиво по черзі приблизно 30 секунд (поки горіхи не стануть золотистими).
  • Подавати відразу після смаження.