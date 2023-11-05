Это возможно и очень вкусно: как приготовить жареное мороженое
5 ноября 2023, 12:45Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Десерт – прекрасное завершение любой трапезы. Для того чтобы удивлять родных и гостей, следует иметь в казне секретные рецепты.
Жареное мороженое – очень интересный и вкусный десерт. Он идеально подходит для вечеринок: смотрится красиво, а смакует еще лучше.
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Рецепт жареного мороженого:
- Время: 35 минут
- порций : 4
– 2 яйца;
– 50 грамм сахара;
– 500 грамм мороженого;
– 750 миллилитров масла;
– 100 грамм лесных орехов;
– 100 грамм кокосовой стружки.
Приготовление:
- Сформируйте шарики мороженого.
- Поместите их лоток, а затем в морозилку примерно на 2 часа.
- Отделите желтки от белков.
- Взбейте белки с сахаром до крепкой пены. Затем добавьте желтки и перемешайте.
- Фундук измельчите и смешайте с кокосовой стружкой.
- Достаньте мороженое из мороженого, покройте его яичной пеной и посыпьте орехами и стружкой.
- Выложите в лоток и сверните в морозилку на пол часа.
- Затем снова "запанируйте" мороженое и еще охладите на 2 часа.
- Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте замороженное мороженое поочередно примерно 30 секунд (пока орехи не станут золотистыми).
- Подавать сразу после жарки.