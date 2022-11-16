В случае отключения света не нужно сидеть голодными и ждать, когда заработают кухонные приборы. Мы советуем вам воспользоваться нашими рецептами и сытыми ожидать восстановления электричества.

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Также советуем запастись, на случай форс-мажоров, продуктами, не требующими приготовления: консервы такие как шпроты, паштет. Подойдут готовые намазанки: хумус, бабагануш, арахисовая или шоколадная паста.

Быстрые бутерброды также можно приготовить с селедкой или слабосоленой рыбой.

Бутерброды с сосисками и томатами

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разрежьте булки вдоль пополам, смажьте сливочным маслом.
  • Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки.
  • Добавьте горчицы и украсьте зеленью.

Приятного тебе аппетита!


Бутерброд с сосисками, томатами и сыром / Фото Taste

Курица со-вод с овощным салатом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Выложите салатный микс на тарелку, заправьте бальзамическим крем-уксусом.
  • Нарежьте камамбер произвольными кусочками, огурцы тонкими ломтиками. Выложите все на салат, добавьте целые оливки (черные или зеленые).
  • Нарежьте ломтиками готовую курицу со-от и выложите на тарелку или сверху на салат.
  • Зеленую гречку можно заранее замочить водой на 6 – 8 часов. Она набухнет и будет готова к потреблению. аналогично можно приготовить и обычную обжаренную гречку.

Приятного тебе аппетита!