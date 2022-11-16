У разі вимкнення світла не потрібно сидіти голодними та чекати коли запрацюють кухонні прилади. Ми радимо вам скористатися нашими рецептами та ситими очікувати на відновлення електрики.
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Також радимо запастися, на випадок форс-мажорів, продуктами, які не потребують приготування: консерви такі як шпроти, паштет. Підійдуть готові намазанки: хумус, бабагануш, арахісова чи шоколадна паста.
Швидкі канапки також можна приготувати з оселедцем чи слабосоленою рибою.
Бутерброди з сосисками та томатами
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розріжте булки повздовж навпіл, змастіть вершковим маслом.
- Наріжте сосиски та томати довільними шматочками, викладіть на булочки.
- Додайте гірчиці та прикрасьте зеленню.
Смачного!
Бутерброд з сосисками, томатами та сиром / Фото Taste
Курка су-від з овочевим салатом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Викладіть салатний мікс на тарілку, заправте бальзамічним крем-оцтом.
- Наріжте камамбер довільними шматочками, огірки тонкими скибками. Викладіть все на салат, додайте цілі оливки (чорні або зелені).
- Наріжте скибками готову курку су-від та викладіть на тарілку або зверху на салат.
- Зелену гречку можна заздалегідь замочити водою на 6 – 8 годин. Вона набухне та буде готовою до споживання. аналогічно можна приготувати і звичайну обсмажену гречку.
Смачного!