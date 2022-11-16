У разі вимкнення світла не потрібно сидіти голодними та чекати коли запрацюють кухонні прилади. Ми радимо вам скористатися нашими рецептами та ситими очікувати на відновлення електрики.

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Також радимо запастися, на випадок форс-мажорів, продуктами, які не потребують приготування: консерви такі як шпроти, паштет. Підійдуть готові намазанки: хумус, бабагануш, арахісова чи шоколадна паста.

Швидкі канапки також можна приготувати з оселедцем чи слабосоленою рибою.

Бутерброди з сосисками та томатами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– сосиски;

– 4 цільнозернові булочки;

– вершкове масло;

– томати;

– свіжа зелень руколи;

– французька гірчиця в зернах.

Приготування:

Розріжте булки повздовж навпіл, змастіть вершковим маслом.

Наріжте сосиски та томати довільними шматочками, викладіть на булочки.

Додайте гірчиці та прикрасьте зеленню.

Смачного!



Бутерброд з сосисками, томатами та сиром / Фото Taste

Курка су-від з овочевим салатом

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів курки су-від;

– мікс листя салату;

– бальзамічний крем-оцет;

– оливки;

– свіжий огірок;

– 100 грамів сиру камамбер;

– зелена гречка (за бажанням).

Приготування:

Викладіть салатний мікс на тарілку, заправте бальзамічним крем-оцтом.

Наріжте камамбер довільними шматочками, огірки тонкими скибками. Викладіть все на салат, додайте цілі оливки (чорні або зелені).

Наріжте скибками готову курку су-від та викладіть на тарілку або зверху на салат.

Зелену гречку можна заздалегідь замочити водою на 6 – 8 годин. Вона набухне та буде готовою до споживання. аналогічно можна приготувати і звичайну обсмажену гречку.

Смачного!