Завтрак и обед без электричества: рецепты на любой вкус
Из-за веерных отключений электричества мы часто не можем полноценно позавтракать или пообедать. 24 канал подготовил два варианта вкусного и быстрого завтрака или обеда, который вы сможете приготовить без лишних затруднений и света.
В случае отключения света не нужно сидеть голодными и ждать, когда заработают кухонные приборы. Мы советуем вам воспользоваться нашими рецептами и сытыми ожидать восстановления электричества.
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Также советуем запастись, на случай форс-мажоров, продуктами, не требующими приготовления: консервы такие как шпроты, паштет. Подойдут готовые намазанки: хумус, бабагануш, арахисовая или шоколадная паста.
Быстрые бутерброды также можно приготовить с селедкой или слабосоленой рыбой.
Бутерброды с сосисками и томатами
- Время: 10 минут
- Порции: 4
– сосиски;
– 4 цельнозерновые булочки;
- сливочное масло;
– томаты;
– свежая зелень рукколы;
– французская горчица в зернах.
Приготовление:
- Разрежьте булки вдоль пополам, смажьте сливочным маслом.
- Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки.
- Добавьте горчицы и украсьте зеленью.
Приятного тебе аппетита!
Бутерброд с сосисками, томатами и сыром / Фото Taste
Курица со-вод с овощным салатом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 300 граммов курицы со-вид;
– микс листьев салата;
– бальзамический крем-уксус;
– оливки;
– свежий огурец;
– 100 граммов сырого камамбера;
– зеленая гречка (по желанию).
Приготовление:
- Выложите салатный микс на тарелку, заправьте бальзамическим крем-уксусом.
- Нарежьте камамбер произвольными кусочками, огурцы тонкими ломтиками. Выложите все на салат, добавьте целые оливки (черные или зеленые).
- Нарежьте ломтиками готовую курицу со-от и выложите на тарелку или сверху на салат.
- Зеленую гречку можно заранее замочить водой на 6 – 8 часов. Она набухнет и будет готова к потреблению. аналогично можно приготовить и обычную обжаренную гречку.
Приятного тебе аппетита!