Завтрак и обед без электричества: рецепты на любой вкус

Из-за веерных отключений электричества мы часто не можем полноценно позавтракать или пообедать. 24 канал подготовил два варианта вкусного и быстрого завтрака или обеда, который вы сможете приготовить без лишних затруднений и света.

В случае отключения света не нужно сидеть голодными и ждать, когда заработают кухонные приборы. Мы советуем вам воспользоваться нашими рецептами и сытыми ожидать восстановления электричества.

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Также советуем запастись, на случай форс-мажоров, продуктами, не требующими приготовления: консервы такие как шпроты, паштет. Подойдут готовые намазанки: хумус, бабагануш, арахисовая или шоколадная паста.

Быстрые бутерброды также можно приготовить с селедкой или слабосоленой рыбой.

Бутерброды с сосисками и томатами

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– сосиски;– 4 цельнозерновые булочки;- сливочное масло;– томаты;– свежая зелень рукколы;– французская горчица в зернах.

Приготовление:

Разрежьте булки вдоль пополам, смажьте сливочным маслом.

Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки.

Добавьте горчицы и украсьте зеленью.

Приятного тебе аппетита!



Бутерброд с сосисками, томатами и сыром / Фото Taste

Курица со-вод с овощным салатом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 300 граммов курицы со-вид;– микс листьев салата;– бальзамический крем-уксус;– оливки;– свежий огурец;– 100 граммов сырого камамбера;– зеленая гречка (по желанию).

Приготовление:

Выложите салатный микс на тарелку, заправьте бальзамическим крем-уксусом.

Нарежьте камамбер произвольными кусочками, огурцы тонкими ломтиками. Выложите все на салат, добавьте целые оливки (черные или зеленые).

Нарежьте ломтиками готовую курицу со-от и выложите на тарелку или сверху на салат.

Зеленую гречку можно заранее замочить водой на 6 – 8 часов. Она набухнет и будет готова к потреблению. аналогично можно приготовить и обычную обжаренную гречку.

Приятного тебе аппетита!