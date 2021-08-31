Четыре чебурека: рецепты начинок с фаршем, сыром, вишнями, грибами и курятиной

Видимо, нет людей, которые хотя бы раз не ели чебуреки и не просили еще! Мы тоже обожаем эти хрустящие и сочные вкусности и решили поделиться с вами нашими любимыми начинками. Уделите особое внимание начинке с вишнями – это нереальная вкуснятина.

Ох, эти соблазнительные и хрустящие чебуреки можно есть хоть каждый день, главное менять начинки! А их, кстати, очень много – каждый найдет свой любимый вкус.

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Мы подготовили для вас четыре самые популярные начинки для чебуреков и правильный рецепт теста для блюда. Поэтому, не теряйте времени, скорее готовить вкусности с детства вместе с нами.

Рецепт теста на чебуреки

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6 – 8



Чебуреки / Фото Особенная

– 400 г муки;– 200 мл кипятка;– 10 г соли;– 20 г сахара;– 30 мл водки;– 30 мл масла.

Приготовление:

Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, масло и водку.

Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки.

Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.

Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.

Чебуреки с мясным фаршем (говядина, курятина, баранина, свинина на ваш вкус)

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6



Чебуреки с мясом / Фото кулинар

– 800 г говяжьего фарша;– 1 репчатая луковица;– 2 зубчика чеснока;– 20 г кинзы;– 100 мл воды;– 4 г соли;– 3 г черного молотого перца.

Приготовление:

Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.

Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защепите края теста с помощью вилки.

Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.

Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

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Чебуреки с начинкой "4 сыра"

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6 – 8



Чебуреки с сыром / Фото 1000 меню

– 200 г сыра моцарелла;– 80 г голубого сыра;– 200 г сыра сулугуни;– 50 – 60 г сыра пармезан.

Приготовление:

Тесто для чебуреков приготовьте аналогично первому рецепту.

Натрите на терке моцареллу и сулугуни.

Голубой сыр измельчите руками на маленькие кусочки.

Сыр пармезан натрите на терке или с помощью специального ножа для сыра.

Смешайте все четыре сыра в миске и выложите в центр раскатанного теста для чебуреков.

Тщательно защепите края теста с помощью вилки.

Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.

Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Чебуреки с шампиньонами и курятиной

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6 – 8



Чебуреки с грибами / Фото Копилка повара

– 400 г отварной курятины;– 500 г шампиньонов;– 200 г сыра сулугуни;– 1 репчатая луковица;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус;– эстрагон на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно почистите грибы от кожуры, а лук от шелухи.

Нарежьте лук мелкими кубиками, обжарьте на сковородке с добавлением масла. Добавьте нарезанные кусочками грибы и перемешайте.

Посолите и поперчите начинку, добавьте сухой эстрагон и перемешайте.

Измельчите курочку на произвольные кусочки и соедините с грибами, перемешайте начинку.

Натрите сыр на грубой терке, соедините с курицей и грибами, перемешайте и выложите на тесто.

Тщательно защепите края теста с помощью вилки.

Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.

Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Чебуреки с вишнями в своем соку и корицей

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6 – 8



Чебуреки с вишнями / Фото Барон фуд

– консервированные вишни в своем соку;– корица;– 1 ст. л. сахара.

Приготовление: