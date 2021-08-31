Четыре чебурека: рецепты начинок с фаршем, сыром, вишнями, грибами и курятиной

31 августа 2021 , 18:31
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Источник:

24 канал

Видимо, нет людей, которые хотя бы раз не ели чебуреки и не просили еще! Мы тоже обожаем эти хрустящие и сочные вкусности и решили поделиться с вами нашими любимыми начинками. Уделите особое внимание начинке с вишнями – это нереальная вкуснятина.

Ох, эти соблазнительные и хрустящие чебуреки можно есть хоть каждый день, главное менять начинки! А их, кстати, очень много – каждый найдет свой любимый вкус.

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Мы подготовили для вас четыре самые популярные начинки для чебуреков и правильный рецепт теста для блюда. Поэтому, не теряйте времени, скорее готовить вкусности с детства вместе с нами.

Рецепт теста на чебуреки

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8


Чебуреки / Фото Особенная

Ингредиенты:
 – 400 г муки;
 – 200 мл кипятка;
 – 10 г соли;
 – 20 г сахара;
 – 30 мл водки;
 – 30 мл масла.

Приготовление:

  1. Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, масло и водку.
     
  2. Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки.
     
  3. Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.
     
  4. Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.

Чебуреки с мясным фаршем (говядина, курятина, баранина, свинина на ваш вкус)

  • Время: 1 час
  • Порции: 6


Чебуреки с мясом / Фото кулинар

Ингредиенты для начинки:
 – 800 г говяжьего фарша;
 – 1 репчатая луковица;
 – 2 зубчика чеснока;
 – 20 г кинзы;
 – 100 мл воды;
 – 4 г соли;
 – 3 г черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.
     
  2. Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
     
  3. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
     
  4. Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

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Чебуреки с начинкой "4 сыра"

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8


Чебуреки с сыром / Фото 1000 меню

Ингредиенты для начинки:
 – 200 г сыра моцарелла;
 – 80 г голубого сыра;
 – 200 г сыра сулугуни;
 – 50 – 60 г сыра пармезан.

Приготовление:

  1. Тесто для чебуреков приготовьте аналогично первому рецепту.
     
  2. Натрите на терке моцареллу и сулугуни.
     
  3. Голубой сыр измельчите руками на маленькие кусочки.
     
  4. Сыр пармезан натрите на терке или с помощью специального ножа для сыра.
     
  5. Смешайте все четыре сыра в миске и выложите в центр раскатанного теста для чебуреков.
     
  6. Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
     
  7. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
     
  8. Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Чебуреки с шампиньонами и курятиной

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8


Чебуреки с грибами / Фото Копилка повара

Ингредиенты для начинки:
 – 400 г отварной курятины;
 – 500 г шампиньонов;
 – 200 г сыра сулугуни;
 – 1 репчатая луковица;
 – соль на ваш вкус;
 – черный молотый перец на ваш вкус;
 – эстрагон на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно почистите грибы от кожуры, а лук от шелухи.
     
  2. Нарежьте лук мелкими кубиками, обжарьте на сковородке с добавлением масла. Добавьте нарезанные кусочками грибы и перемешайте.
     
  3. Посолите и поперчите начинку, добавьте сухой эстрагон и перемешайте.
     
  4. Измельчите курочку на произвольные кусочки и соедините с грибами, перемешайте начинку.
     
  5. Натрите сыр на грубой терке, соедините с курицей и грибами, перемешайте и выложите на тесто.
     
  6. Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
     
  7. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
     
  8. Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Чебуреки с вишнями в своем соку и корицей

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8


Чебуреки с вишнями / Фото Барон фуд

Ингредиенты:
 – консервированные вишни в своем соку;
 – корица;
 – 1 ст. л. сахара.

Приготовление:

  1. Отцедите вишни от сока. Выложите их в сотейник и посыпьте сахаром.
     
  2. Прогрейте вишню с сахаром на маленьком огне, если недостаточно жидкости из ягод – влейте немного сока.
     
  3. Посыпьте вишни корицей, перемешайте и снимите с плиты.
  4. Выложите вишни на тесто и защепите вилкой края.
  5. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
  6. Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак