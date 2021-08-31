Ох, эти соблазнительные и хрустящие чебуреки можно есть хоть каждый день, главное менять начинки! А их, кстати, очень много – каждый найдет свой любимый вкус.
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Мы подготовили для вас четыре самые популярные начинки для чебуреков и правильный рецепт теста для блюда. Поэтому, не теряйте времени, скорее готовить вкусности с детства вместе с нами.
Рецепт теста на чебуреки
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Чебуреки / Фото Особенная
Приготовление:
- Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, масло и водку.
- Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки.
- Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.
- Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.
Чебуреки с мясным фаршем (говядина, курятина, баранина, свинина на ваш вкус)
- Время: 1 час
- Порции: 6
Чебуреки с мясом / Фото кулинар
Приготовление:
- Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.
- Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
- Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
- Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!
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Чебуреки с начинкой "4 сыра"
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Чебуреки с сыром / Фото 1000 меню
Приготовление:
- Тесто для чебуреков приготовьте аналогично первому рецепту.
- Натрите на терке моцареллу и сулугуни.
- Голубой сыр измельчите руками на маленькие кусочки.
- Сыр пармезан натрите на терке или с помощью специального ножа для сыра.
- Смешайте все четыре сыра в миске и выложите в центр раскатанного теста для чебуреков.
- Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
- Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
- Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Чебуреки с шампиньонами и курятиной
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Чебуреки с грибами / Фото Копилка повара
Приготовление:
- Тщательно почистите грибы от кожуры, а лук от шелухи.
- Нарежьте лук мелкими кубиками, обжарьте на сковородке с добавлением масла. Добавьте нарезанные кусочками грибы и перемешайте.
- Посолите и поперчите начинку, добавьте сухой эстрагон и перемешайте.
- Измельчите курочку на произвольные кусочки и соедините с грибами, перемешайте начинку.
- Натрите сыр на грубой терке, соедините с курицей и грибами, перемешайте и выложите на тесто.
- Тщательно защепите края теста с помощью вилки.
- Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
- Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Чебуреки с вишнями в своем соку и корицей
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Чебуреки с вишнями / Фото Барон фуд
Приготовление:
- Отцедите вишни от сока. Выложите их в сотейник и посыпьте сахаром.
- Прогрейте вишню с сахаром на маленьком огне, если недостаточно жидкости из ягод – влейте немного сока.
- Посыпьте вишни корицей, перемешайте и снимите с плиты.
- Выложите вишни на тесто и защепите вилкой края.
- Разогрейте масло во фритюре и обжарьте чебуреки.
- Выложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Блюдо готово. Приятного аппетита!