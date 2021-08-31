Ох, ці спокусливі та хрумкі чебуреки можна їсти хоч кожного дня, головне змінювати начинки! А їх, до речі, дуже багато – кожен знайде свій улюблений смак.
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Ми підготували для вас чотири найпопулярніші начинки для чебуреків та правильний рецепт тіста для страви. Отож, не гайте часу, мерщій готувати смаколики з дитинства разом з нами.
Рецепт тіста на чебуреки
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Чебуреки / Фото Особлива
Приготування:
- Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку.
- Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки.
- Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.
- Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.
Чебуреки з м'ясним фаршем (яловичина, курятина, баранина, свинина на ваш смак)
- Час: 1 година
- Порції: 6
Чебуреки з м'ясом / Фото Кулінар
Приготування:
- Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.
- Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.
- Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.
- Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!
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Чебуреки з начинкою "4 сири"
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Чебуреки з сиром / Фото 1000 меню
Приготування:
- Тісто для чебуреків приготуйте аналогічно першому рецепту.
- Натріть на тертці моцарелу та сулугуні.
- Блакитний сир подрібніть руками на маленькі шматочки.
- Сир пармезан натріть на тертці або за допомогою спеціального ножа для сиру.
- Змішайте всі чотири сири у мисці та викладіть в центр розкачаного тіста для чебуреків.
- Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.
- Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.
- Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!
Чебуреки з печерицями і курятиною
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Чебуреки з грибами / Фото Скарбничка кухаря
Приготування:
- Ретельно почистіть гриби від шкірки, а цибулю від лушпиння.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками, обсмажте на сковорідці з додаванням олії. Додайте нарізані шматочками гриби та перемішайте.
- Посоліть та поперчіть начинку, додайте сухого естрагону та перемішайте.
- Подрібніть курочку на довільні шматочки та з'єднайте з грибами, перемішайте начинку.
- Натріть сир на грубій тертці, з'єднайте з куркою та грибами, перемішайте та викладіть на тісто.
- Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.
- Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.
- Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!
Чебуреки з вишнями у своєму соку та корицею
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Чебуреки з вишнями / Фото Барон фуд
Приготування:
- Відцідіть вишні від соку. Викладіть їх у сотейник та посипте цукром.
- Прогрійте вишню з цукром на маленькому вогні, якщо не достатньо рідини з ягід – влийте трішки соку.
- Посипте вишні корицею, перемішайте та зніміть з плити.
- Викладіть вишні на тісто та защепіть виделкою краї.
- Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.
- Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!