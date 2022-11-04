Экономим свет: 3 готовые идеи для вкусных блюд на скорую руку
Уже 8 месяцев украинцы живут в новой реальности. Очередным испытанием стали отключения электроэнергии. Однако отсутствие света не должно ухудшать наш рацион.
К счастью, украинцы умеют держать оборону и на гастрономическом фронте. Чтобы помочь стране экономить ресурсы, люди прибегают к многочисленным лайфхакам – готовят на газовых горелках, отказываются от термообработки и покупают ингредиенты, максимально экономящие время.
К теме Вкусно, как дома: эксклюзивная линейка "Наша Ряба Аппетитная" от шефа Алика Мкртчяна
В этом помогают и украинские производители. К примеру, ТМ "Наша Ряба Аппетитная" предлагает отборную курятину в специях. В линейке бренда есть свежемаринованное мясо и колбаски на любой вкус: острые, нежные или пряно-сладкие.
Можете быть уверены, что продукция ТМ "Наша Ряба Аппетитная" вам точно понравится. Ведь над ее созданием трудятся настоящие профессионалы. Они подбирают специи, делающие курятину очень вкусной. В частности, звездный шеф-повар Алик Мкртчян специально для бренда разработал рецепты крылышек и окорочка, а также цыпленок тапака.
Чтобы приготовить курицу из этой линейки, необходимо открыть упаковку и отправить продукт на гриль, сковороду или в духовку. Это изрядно экономит время, ведь вам больше не приходится нарезать мясо, самостоятельно подбирать специи и ждать, когда курица промаринуется.
Так что всего 30 минут понадобится для того, чтобы готовое блюдо с картофелем, рисом или грибами было на вашем столе. А пошаговыми рецептами делимся с вами в подборке.
Цыпленок тапака с отварным картофелем
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Цыпленок тапака с картофелем / Фото Shutterstock
– упаковка цыпленка тапака от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";
– пол килограмма картофеля;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– свежий укроп;
– соль;
– масло для обжаривания.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством растительного масла. Выложите на нее цыпленок и обжаривайте с обеих сторон по 20 минут.
- Очищенный картофель отварите в подсоленной воде до готовности (20 – 25 минут). Слейте воду и добавьте сливочное масло.
- Нарежьте укроп. Добавьте его в картофель и перемешайте.
- Подавайте картофель и цыпленок к столу горячими.
Куриные бедра с грибами
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 4
– упаковка куриных окорочков "Айдахо" от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 стакан сливок;
– 1 репчатый лук;
– кинза или петрушка;
– 1 столовая ложка масла;
– соль;
– микс перцев.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите на нее куриные бедра. Обжаривайте их до готовности в течение 30 минут с обеих сторон.
- Пока мясо обжаривается, нарежьте лук мелкими кубиками, а грибы – произвольными кусочками. Добавьте к окорочку и обжаривайте до готовности (10 минут).
- Сдобрите все специями и перемешайте.
- Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
Запеченные крылышки "Сладкий чили" с салатом
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– упаковка куриных крылышек "Сладкий чили" от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";
– 1 стакан риса;
– 80 граммов рукколы;
– зеленые оливки;
– томаты черри;
– оливковое масло;
– соль.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция". Укройте противень слоем пергамента и выложите замаринованные куриные крылышки. Отправьте в духовку на 25 минут.
- Тщательно промойте рис, отварите в подсоленной воде до готовности (20 минут).
- Выложите рукколу в салатницу, заправьте растительным маслом и перемешайте с зелеными оливками, предварительно нарезав их кружочками. Томаты черри можно добавить целиком или разрезать пополам.
- Готовые крылышки подавайте к столу с отварным рисом и салатом. По желанию можно сбрызнуть его соком лимона.
Приятного аппетита!