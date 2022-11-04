Экономим свет: 3 готовые идеи для вкусных блюд на скорую руку

Уже 8 месяцев украинцы живут в новой реальности. Очередным испытанием стали отключения электроэнергии. Однако отсутствие света не должно ухудшать наш рацион.

К счастью, украинцы умеют держать оборону и на гастрономическом фронте. Чтобы помочь стране экономить ресурсы, люди прибегают к многочисленным лайфхакам – готовят на газовых горелках, отказываются от термообработки и покупают ингредиенты, максимально экономящие время.

К теме Вкусно, как дома: эксклюзивная линейка "Наша Ряба Аппетитная" от шефа Алика Мкртчяна

В этом помогают и украинские производители. К примеру, ТМ "Наша Ряба Аппетитная" предлагает отборную курятину в специях. В линейке бренда есть свежемаринованное мясо и колбаски на любой вкус: острые, нежные или пряно-сладкие.

Можете быть уверены, что продукция ТМ "Наша Ряба Аппетитная" вам точно понравится. Ведь над ее созданием трудятся настоящие профессионалы. Они подбирают специи, делающие курятину очень вкусной. В частности, звездный шеф-повар Алик Мкртчян специально для бренда разработал рецепты крылышек и окорочка, а также цыпленок тапака.

Чтобы приготовить курицу из этой линейки, необходимо открыть упаковку и отправить продукт на гриль, сковороду или в духовку. Это изрядно экономит время, ведь вам больше не приходится нарезать мясо, самостоятельно подбирать специи и ждать, когда курица промаринуется.

Так что всего 30 минут понадобится для того, чтобы готовое блюдо с картофелем, рисом или грибами было на вашем столе. А пошаговыми рецептами делимся с вами в подборке.

Цыпленок тапака с отварным картофелем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Цыпленок тапака с картофелем / Фото Shutterstock

– пол килограмма картофеля;– 1 столовая ложка сливочного масла;– свежий укроп;– соль;– масло для обжаривания.

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством растительного масла. Выложите на нее цыпленок и обжаривайте с обеих сторон по 20 минут.

Очищенный картофель отварите в подсоленной воде до готовности (20 – 25 минут). Слейте воду и добавьте сливочное масло.

Нарежьте укроп. Добавьте его в картофель и перемешайте.

Подавайте картофель и цыпленок к столу горячими.

Куриные бедра с грибами

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 4

Куриные окорочка с грибами / Фото Shutterstock

– 500 граммов шампиньонов;– 1 стакан сливок;– 1 репчатый лук;– кинза или петрушка;– 1 столовая ложка масла;– соль;– микс перцев.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите на нее куриные бедра. Обжаривайте их до готовности в течение 30 минут с обеих сторон.

Пока мясо обжаривается, нарежьте лук мелкими кубиками, а грибы – произвольными кусочками. Добавьте к окорочку и обжаривайте до готовности (10 минут).

Сдобрите все специями и перемешайте.

Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Запеченные крылышки "Сладкий чили" с салатом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Куриные крылышки с салатом / Фото Shutterstock

– 1 стакан риса;– 80 граммов рукколы;– зеленые оливки;– томаты черри;– оливковое масло;– соль.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция". Укройте противень слоем пергамента и выложите замаринованные куриные крылышки. Отправьте в духовку на 25 минут.

Тщательно промойте рис, отварите в подсоленной воде до готовности (20 минут).

Выложите рукколу в салатницу, заправьте растительным маслом и перемешайте с зелеными оливками, предварительно нарезав их кружочками. Томаты черри можно добавить целиком или разрезать пополам.

Готовые крылышки подавайте к столу с отварным рисом и салатом. По желанию можно сбрызнуть его соком лимона.

Приятного аппетита!