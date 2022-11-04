На щастя, українці вміють тримати оборону і на гастрономічному фронті. Щоб допомогти країні економити ресурси, люди вдаються до численних лайфхаків – готують на газових пальниках, відмовляються від термообробки та купують інгредієнти, які максимально економлять час.
До теми Смачно, як вдома: ексклюзивна лінійка "Наша Ряба Апетитна" від шефа Аліка Мкртчяна
Допомагають у цьому й українські виробники. Приміром, ТМ "Наша Ряба Апетитна" пропонує відбірну курятину у спеціях. У лінійці бренду є свіжомариноване м'ясо та ковбаски на будь-який смак: гострі, ніжні або ж пряно-солодкі.
Можете бути певні, що продукція ТМ "Наша Ряба Апетитна" вам точно сподобається. Адже над її створенням працюють справжні професіонали. Вони підбирають спеції, що роблять курятину надзвичайно смачною. Зокрема, зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян спеціально для бренду розробив рецепти крилець та стегенець, а також курча тапака.
Щоб приготувати курятину з цієї лінійки, необхідно лише відкрити упаковку та відправити продукт на гриль, пательню або у духовку. Це неабияк економить час, адже вам більше не доводиться нарізати м’ясо, самостійно підбирати спеції та чекати, коли ж курятина промаринується.
Тож всього 30 хвилин знадобиться для того, щоб готова страва з картоплею, рисом або грибами була на вашому столі. А покроковими рецептами ділимось з вами у добірці.
Курча тапака з відварною картоплею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Курча тапака з картоплею / Фото Shutterstock
Приготування:
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Викладіть на неї курча та обсмажуйте з обох сторін по 20 хвилин.
- Очищену картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності (20 – 25 хвилин). Злийте воду та додайте вершкове масло.
- Наріжте кріп. Додайте його до картоплі та перемішайте.
- Подавайте картоплю та курча до столу гарячими.
Курячі стегна з грибами
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 4
Курячі стегенця з грибами / Фото Shutterstock
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією та викладіть на неї курячі стегна. Обсмажуйте їх до готовності протягом 30 хвилин з обох сторін.
- Доки м’ясо обсмажується, наріжте цибулю дрібними кубиками, а гриби – довільними шматочками. Додайте до стегенець та обсмажуйте до готовності (10 хвилин).
- Присмачте все спеціями та перемішайте.
- Готову страву подавайте до столу гарячою.
Запечені крильця "Солодкий чилі" із салатом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Курячі крильця з салатом / Фото Shutterstock
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі “Конвекція”. Вкрийте деко шаром пергаменту та викладіть замариновані курячі крильця. Відправте їх у духовку на 25 хвилин.
- Ретельно промийте рис, відваріть його у підсоленій воді до готовності (20 хвилин).
- Викладіть руколу у салатницю, заправте олією та перемішайте із зеленими оливками, попередньо нарізавши їх кружальцями. Томати чері можна додати цілими або розрізати навпіл.
- Готові крильця подавайте до столу з відвареним рисом та свіжим салатом. За бажанням можна збризнути його соком лимона.
Смачного!