Не только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму
18 сентября 2023, 12:45Читати новину українською
Попробовали много разных рецептов из помидоров и все не то? У нас есть отличные два варианта на зиму, которые точно стану любимыми закусками к столу.
24 канал подготовил два рецепта вкусных заготовок на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить на дому. Вяленые помидоры отлично подойдут к салатам, бутербродам или сырной закуске, а зеленые маринованные помидоры – к мясу или овощному гарниру.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Вяленые помидоры
- Время: 4 – 8 часов
- Порции: 1 – 2
– 1 килограмм помидоров черри;
– 6 зубчиков чеснока;
– оливковое масло;
– итальянские травы.
Приготовление:
- Предварительно промытые и просушенные помидоры разрежьте пополам. По желанию можно удалить семена.
- Покройте противень слоем пергамента для выпечки и выложите на него половинки помидоров. Немножко посыпьте все солью и сухой смесью итальянских трав.
- Хаотически разложите грубые кусочки чеснока и сбрызните маслом.
- Разогрейте духовку до 80 градусов и отправьте противень с помидорами сушиться на 4 часа. Время от времени открывайте дверь духовки, чтобы получалась влага.
- Время приготовления указано относительное, ведь все зависит от духовки и размеров помидоров. Главное не пересушить их, они должны быть немного влажными и эластичными, но не пересушенными и хрупкими.
- Готовые помидоры выложите в банки слоями: томаты, специи, чеснок, оливковое масло. Закройте банку крышкой и оставьте до полного охлаждения.
Зеленые помидоры с морковью
- Время: 40 минут
- Порции: 2 – 3
– зеленые помидоры;
– морковь;
– чеснок;
– перец чили;
– 1 л воды;
– 1 столовая ложка. соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– черный перец горошком;
– гвоздика;
– душистый перец;
– кориандр;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Тщательно вымойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца.
- Морковь нарежьте кольцами, а чеснок – пластинками.
- В каждый помидор вставьте морковь и чеснок.
- Переведите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец.
- Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте помидоры.
- Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками.
- Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
- Маринованные помидоры готовы.
Приятного аппетита!