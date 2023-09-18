Не только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму

Попробовали много разных рецептов из помидоров и все не то? У нас есть отличные два варианта на зиму, которые точно стану любимыми закусками к столу.

24 канал подготовил два рецепта вкусных заготовок на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить на дому. Вяленые помидоры отлично подойдут к салатам, бутербродам или сырной закуске, а зеленые маринованные помидоры – к мясу или овощному гарниру.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Вяленые помидоры

Время: 4 – 8 часов

4 – 8 часов Порции: 1 – 2

– 1 килограмм помидоров черри;– 6 зубчиков чеснока;– оливковое масло;– итальянские травы.

Приготовление:

Предварительно промытые и просушенные помидоры разрежьте пополам. По желанию можно удалить семена.

Покройте противень слоем пергамента для выпечки и выложите на него половинки помидоров. Немножко посыпьте все солью и сухой смесью итальянских трав.

Хаотически разложите грубые кусочки чеснока и сбрызните маслом.

Разогрейте духовку до 80 градусов и отправьте противень с помидорами сушиться на 4 часа. Время от времени открывайте дверь духовки, чтобы получалась влага.

Время приготовления указано относительное, ведь все зависит от духовки и размеров помидоров. Главное не пересушить их, они должны быть немного влажными и эластичными, но не пересушенными и хрупкими.

Готовые помидоры выложите в банки слоями: томаты, специи, чеснок, оливковое масло. Закройте банку крышкой и оставьте до полного охлаждения.

Зеленые помидоры с морковью

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 – 3

– зеленые помидоры;– морковь;– чеснок;– перец чили;– 1 л воды;– 1 столовая ложка. соли;– 1 чайная ложка сахара;– 1 столовая ложка уксуса;– черный перец горошком;– гвоздика;– душистый перец;– кориандр;– лавровый лист.

Приготовление:

Тщательно вымойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца.

Морковь нарежьте кольцами, а чеснок – пластинками.

В каждый помидор вставьте морковь и чеснок.

Переведите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец.

Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте помидоры.

Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками.

Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.

Маринованные помидоры готовы.

Приятного аппетита!