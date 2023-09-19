Что приготовить из слив: рецепты от закуски к десерту
19 сентября 2023, 08:25Читати новину українською
В сезон слив, кроме как поедание их в свежем виде, мы предлагаем приготовить немного на зиму к мясу, или приготовить сладкий сливовый пирог по легендарному рецепту.
24 канал подготовил рецепты из слив на любой вкус: вы можете приготовить их на зиму, или наслаждаться сладкой домашней выпечкой уже сегодня.
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Маринованные сливы на зимуИнгредиенты:
– 10 килограммов слив;
– 3 килограмма сахара;
– 500 граммов винного уксуса;
– 40 граммов лаврового листа;
– 20 граммов гвоздики.
Приготовление:
- Моем сливы водой, отрываем хвостики и удаляем косточки. Переводим их в миску или другую посуду, не подверженную окислению.
- Раскладываем сверху лавровый лист и гвоздику. Засыпаем еще слой слив и сверху снова лавровый лист и гвоздику. И так далее - последний слой должен быть - сливы.
- В кастрюле доводим до кипения уксус. Высыпаем в кипящий уксус сахар, лучше пциями, по 1 – 2 стакана. Размешиваем до начала.
- Заливаем сливы кипящим маринадом. Далее в течение 5 дней следует дважды в день, утром и вечером, сливать в кастрюлю жидкость. Сливы аккуратно перемешиваем, доводим жидкость до кипения. Снова заливаем сливы. На 2-й, ну максимум на 3-й день, жидкость будет достаточно, чтобы сливы были полностью в маринаде.
- В конце пятого дня сливаем весь маринад в кастрюлю. Доводим до кипения.
- Фрукты разложим в стерилизированные банки, обязательно добавляем лавровый лист и гвоздику.
- Заливаем в каждую бaнку кипящий маринaд, с помощью чaшки. Накрываем крышками крышкой и греметически закупаем закрутку.
- Переворачиваем банки верх дном и охлаждаем.
Приятного аппетита!
Пирог из Нью-Йорк ТаймсИнгредиенты:
– 180 граммов мягкого масла
– 180 граммов сахара
– 180 граммов муки
– 3 яйца
– 1 ложка разрыхлителя без горки
– щепотка соли
– сливы.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и щепотку соли. В конце вмешиваем предварительно просеянную муку и разрыхлитель для теста.
- Выкладываем тесто в жаропрочную форму, а сверху выкладываем половинки слив.
- Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 – 50 минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!