24 канал подготовил рецепты из слив на любой вкус: вы можете приготовить их на зиму, или наслаждаться сладкой домашней выпечкой уже сегодня.

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Маринованные сливы на зиму

Ингредиенты:

– 10 килограммов слив;

– 3 килограмма сахара;

– 500 граммов винного уксуса;

– 40 граммов лаврового листа;

– 20 граммов гвоздики.

Приготовление:

Моем сливы водой, отрываем хвостики и удаляем косточки. Переводим их в миску или другую посуду, не подверженную окислению.

Раскладываем сверху лавровый лист и гвоздику. Засыпаем еще слой слив и сверху снова лавровый лист и гвоздику. И так далее - последний слой должен быть - сливы.

В кастрюле доводим до кипения уксус. Высыпаем в кипящий уксус сахар, лучше пциями, по 1 – 2 стакана. Размешиваем до начала.

Заливаем сливы кипящим маринадом. Далее в течение 5 дней следует дважды в день, утром и вечером, сливать в кастрюлю жидкость. Сливы аккуратно перемешиваем, доводим жидкость до кипения. Снова заливаем сливы. На 2-й, ну максимум на 3-й день, жидкость будет достаточно, чтобы сливы были полностью в маринаде.

В конце пятого дня сливаем весь маринад в кастрюлю. Доводим до кипения.

Фрукты разложим в стерилизированные банки, обязательно добавляем лавровый лист и гвоздику.

Заливаем в каждую бaнку кипящий маринaд, с помощью чaшки. Накрываем крышками крышкой и греметически закупаем закрутку.

Переворачиваем банки верх дном и охлаждаем.

Приятного аппетита!

Пирог из Нью-Йорк Таймс

Ингредиенты:

– 180 граммов мягкого масла

– 180 граммов сахара

– 180 граммов муки

– 3 яйца

– 1 ложка разрыхлителя без горки

– щепотка соли

– сливы.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и щепотку соли. В конце вмешиваем предварительно просеянную муку и разрыхлитель для теста.

Выкладываем тесто в жаропрочную форму, а сверху выкладываем половинки слив.

Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 – 50 минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!