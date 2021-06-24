Красную и сладкую ягоду любят все. Для того чтобы сохранить вкус, приготовьте ароматное варенье. Десерт варят в несколько этапов – доводят свежие ягоды до кипения, затем еще варят в течение двух часов.

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Во время уваривания необходимо снимать пенку и перемешивать варенье, что оно было густым и прозрачным.

Мы подготовили для вас несколько рецептов варенья – с сахаром, без сахара и бананом, которое понравится всем. Варенье добавляйте в завтраки – к оладьям, выпечке, в мороженое.

Клубничное варенье/ Фото Unsplash

Варенье с клубникой и бананом

Время: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 303 ккал

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 2 – 3 банана;

– 400 граммов сахара.

Клубнику очистите, помойте, разрежьте пополам, выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на час. Банан очистите от кожуры, нарежьте кольцами. Выложите клубнику в кастрюлю, варите 20 минут на среднем огне, доведите до кипения. Снимите пену, перемешайте, добавьте банан, еще раз доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 30 минут. В стерилизованные банки распределите варенье, закройте, оставьте для охлаждения.

Варенье из клубники / Фото Unsplash

Варенье из клубники с лимоном

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 298 ккал

Ингредиенты:

– 600 граммов клубники;

– 1 лимон;

– 350 граммов сахара.

Клубнику очистите, помойте, разрежьте на четыре части. Далее – выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на 15 – 20 минут. Лимон тщательно помойте, очистите от кожуры, косточек и белой кожуры, прозрачной пленки. Натрите цедру, мягкую часть нарежьте ломтиками. В кастрюлю выложите клубнику, добавьте цедру и мягкую часть лимона, варите в течение 35 минут. Во время варки снимайте пену и перемешивайте. Разлейте в стерилизованные банки, оставьте для охлаждения, закройте.

Варенье из клубники / Фото Unsplash

Варенье из клубники без сахара

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 209 ккал

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники.