Червону та солодку ягоду люблять усі. Для того, щоб зберегти приємний літній смак – приготуйте ароматне варення. Десерт варять у кілька етапів – доводять свіжі ягоди до кипіння, потім ще варять протягом двох годин.

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Під час варіння необхідно знімати пінку та перемішувати варення, що воно було густим та прозорим.

Ми підготували для вас кілька рецептів варення – з цукром, без цукру та бананом, яке сподобається усім. Варення додавайте до сніданків – оладок, у випічку, морозиво.

Полуничне варення/ Фото Unsplash

Варення з полуницею і бананом

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 303 ккал

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці

– 2- 3 банани

– 400 грамів цукру.

Полуницю почистіть, помийте, розріжте навпіл, викладіть у миску, додайте цукор, залиште на годину. Банан почистіть від шкірки, наріжте кільцями. Викладіть у каструлю, варіть 20 хвилин на середньому вогні, доведіть до кипіння. Зніміть піну, перемішайте, додайте банан, ще раз доведіть до кипіння, зменште вогонь, варіть ще 30 хвилин. У стерилізовані банки розподіліть варення, закрийте, залиште для охолодження.

Варення з полуниці/ Фото Unsplash

Варення з полуниці з лимоном

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 298 ккал

Інгредієнти:

– 600 грамів полуниці;

– 1 лимон

– 350 грамів цукру.

Полуницю почистіть, помийте, розріжте на чотири частини. Далі - викладіть у миску, додайте цукор, залиште на 15- 20 хвилин. Лимон ретельно помийте, почистіть від шкірки, кісточок та білої шкірки, прозорої плівки. Натріть цедру, м'яку частину наріжте скибочками. У каструлю викладіть полуницю, додайте цедру та м'яку частину лимону, варіть протягом 35 хвилин. Під час варіння знімайте піну та перемішуйте. Розлийте у стерилізовані банки, залиште для охолодження, закрийте.

Варення з полуниці/ Фото Unsplash

Варення з полуниці без цукру

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 209 ккал

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці.