Как приготовить варенье из клубники: домашние рецепты на любой вкус

В сезон клубники, приготовьте ароматное варенье, чтобы наслаждаться зимой. Как правильно – читайте в материале.
Красную и сладкую ягоду любят все. Для того чтобы сохранить вкус, приготовьте ароматное варенье. Десерт варят в несколько этапов – доводят свежие ягоды до кипения, затем еще варят в течение двух часов.
Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Во время уваривания необходимо снимать пенку и перемешивать варенье, что оно было густым и прозрачным.
Мы подготовили для вас несколько рецептов варенья – с сахаром, без сахара и бананом, которое понравится всем. Варенье добавляйте в завтраки – к оладьям, выпечке, в мороженое.
Клубничное варенье/ Фото Unsplash
Варенье с клубникой и бананом
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 303 ккал
– 1 килограмм клубники;
– 2 – 3 банана;
– 400 граммов сахара.
- Клубнику очистите, помойте, разрежьте пополам, выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на час.
- Банан очистите от кожуры, нарежьте кольцами.
- Выложите клубнику в кастрюлю, варите 20 минут на среднем огне, доведите до кипения.
- Снимите пену, перемешайте, добавьте банан, еще раз доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 30 минут.
- В стерилизованные банки распределите варенье, закройте, оставьте для охлаждения.
Варенье из клубники / Фото Unsplash
Варенье из клубники с лимоном
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 298 ккал
– 600 граммов клубники;
– 1 лимон;
– 350 граммов сахара.
- Клубнику очистите, помойте, разрежьте на четыре части.
- Далее – выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на 15 – 20 минут.
- Лимон тщательно помойте, очистите от кожуры, косточек и белой кожуры, прозрачной пленки. Натрите цедру, мягкую часть нарежьте ломтиками.
- В кастрюлю выложите клубнику, добавьте цедру и мягкую часть лимона, варите в течение 35 минут. Во время варки снимайте пену и перемешивайте.
- Разлейте в стерилизованные банки, оставьте для охлаждения, закройте.
Варенье из клубники / Фото Unsplash
Варенье из клубники без сахара
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 209 ккал
– 1 килограмм клубники.
- Клубнику очистите, тщательно помойте, разрежьте пополам, оставьте до появления сока.
- Выложите в кастрюлю, доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 2 часа.
- Выложите в стерилизованные баночки, закройте крышками, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!