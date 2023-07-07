В 2023 году Ивана Купала отмечают 7 июля. 24 канал подобрал три рецепта праздничных салатов, которые вы с легкостью можете повторить дома.

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Рецепт салата «Цезарь»

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Сдобрите все специями. Убавьте огонь на плите и готовьте курицу еще несколько минут до готовности. Переложите мясо на тарелку.
  • На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками хлеб до румяной корочки.
  • Отварите яйца в кипящей подсоленной воде до готовности (3 – 4 минуты). Охладите, удалите скорлупу и нарежьте половинками.
  • В крупную и глубокую салатницу выложите листья салата. Нарежьте куриное мясо кусочками и добавьте в салат.
  • Сверху выложите сухарики и яйца. Нарежьте половинками помидоры и тоже соедините с ингредиентами.
  • Для приготовления заправки смешайте сок лимона с растительным маслом, добавьте горчицу и сухой базилик. Перемешайте все и полейте салат.
  • Посыпьте блюдо тертым сыром. Слегка перемешайте все компоненты и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт сезонного овощного салата

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно промойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.
  • Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.
  • Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками.


Овощной салат / Фото Taste

  • Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.
  • Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте.
  • Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса.

Приятного аппетита!

Рецепт салата нисуаз

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.
  • Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.
  • Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.
  • Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).
  • Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.
  • Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.
  • Консервированный тунец разломайте на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом.

Приятного аппетита!