У 2023 році Івана Купала відзначають 7 липня. 24 канал дібрав три рецепти святкових салатів, які ви з легкістю можете повторити вдома.
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Рецепт салату цезар
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією. Куряче м'ясо наріжте тонкими скибками та обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки. Присмачте все спеціями. Зменште вогонь на плиті та готуйте курку ще кілька хвилин до готовності. Перекладіть м'ясо на тарілку.
- На цій самій сковорідці обсмажте нарізаний кубиками хліб до рум'яної скоринки.
- Яйця відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності (3 – 4 хвилини). Охолодіть, видаліть шкарлупу та наріжте половинками.
- У велику та глибоку салатницю викладіть листя салату. Наріжте куряче м'ясо шматочками та додайте до салату.
- Зверху викладіть сухарики та яйця. Наріжте помідори половинками та теж з'єднайте з інгредієнтами.
- Для приготування заправки змішайте сік лимона з олією, додайте гірчицю та сухий базилік. Перемішайте все та полийте соусом салат.
- Посипте страву тертим сиром. Злегка перемішайте всі складники та подавайте до столу.
Смачного!
Рецепт сезонного овочевого салату
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте овочі під проточною водою. Наріжте кабачок, моркву, огірок довгими скибками за допомогою овочечистки.
- Редиску наріжте тонкими кільцями, а яблуко довільними шматочками.
- Змішайте нарізані овочі та фрукти в салатниці та перемішайте руками.
Овочевий салат / Фото Taste
- Натріть твердий сир на тертці або мандоліні, також можна використати овочечистку. Змішайте з рештою інгредієнтів.
- Для приготування соусу для салату змішайте у невеликій мисці олію, рідкий мед, лимонний сік та присмачте все спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Заправте приготованим соусом салат та знову перемішайте.
- Викладіть салат на порційну тарілку, прикрасьте волоськими горіхами, викладіть кільця редиски та знову полийте залишками соусу.
Смачного!
Рецепт салату нісуаз
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Анчоуси, часник, гірчицю та каперси розітріть в ступці до консистенції пасти. Влийте оцет, олію та додайте петрушку – перемішайте.
- Молоду картоплю відваріть зі шкіркою до готовності у підсоленій воді. Почистіть та розріжте на четвертинки.
- Стручкову квасолю бланшуйте в окропі протягом 1 – 2 хвилин.
- Яйця відваріть так, щоб жовток залишався трішки сирим (6 – 7 хвилин для курячих, 2 – 3 хвилини для перепелиних яєць).
- Листя салату ретельно помийте під проточною водою, просушіть та порвіть руками.
- Візьміть великий таріль та рясно змастіть його соусом. Викладіть листя салату, а далі картоплю та квасолю.
- Консервований тунець розламайте на шматки і також викладіть на таріль. Яйця розріжте на три частини, а чері – навпіл. Додайте всі інгредієнти в салат та полийте соусом, що залишився.
Смачного!