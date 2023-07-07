Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана Купала
7 июля 2023, 13:36Читати новину українською
На Ивана Купала не только ищут цвет папоротника, но и празднуют именины Иваны и Иванки. Если вы ждете гостей – эти рецепты салатов пригодятся.
В 2023 году Ивана Купала отмечают 7 июля. 24 канал подобрал три рецепта праздничных салатов, которые вы с легкостью можете повторить дома.
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Рецепт салата «Цезарь»
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 225 граммов куриного филе или бедра;
– 80 грамм листьев салата;
– 6 – 7 штук помидоров черри;
– 6 – 7 штук перепелиных яиц;
– 15 граммов дижонской горчицы;
– 35 граммов оливкового масла;
– 2 ломтика хлеба;
– 1 столовая ложка сухого базилика;
– 1 столовая ложка сушеного чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Сдобрите все специями. Убавьте огонь на плите и готовьте курицу еще несколько минут до готовности. Переложите мясо на тарелку.
- На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками хлеб до румяной корочки.
- Отварите яйца в кипящей подсоленной воде до готовности (3 – 4 минуты). Охладите, удалите скорлупу и нарежьте половинками.
- В крупную и глубокую салатницу выложите листья салата. Нарежьте куриное мясо кусочками и добавьте в салат.
- Сверху выложите сухарики и яйца. Нарежьте половинками помидоры и тоже соедините с ингредиентами.
- Для приготовления заправки смешайте сок лимона с растительным маслом, добавьте горчицу и сухой базилик. Перемешайте все и полейте салат.
- Посыпьте блюдо тертым сыром. Слегка перемешайте все компоненты и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Рецепт сезонного овощного салата
- Время: 25 минут
- Порции: 4
– 400 граммов моркови;
– 400 граммов кабачка;
– 400 граммов огурца;
– 200 граммов зеленого яблока;
– 80 граммов редиса;
– 120 граммов любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик);
– 120 граммов твердого сыра;
– 60 граммов грецкого ореха.
Ингредиенты для соуса:
– 120 миллилитров масла;
– 80 миллилитров лимонного сока;
– 80 миллилитров меда;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно промойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.
- Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.
- Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками.
- Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.
- Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте.
- Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса.
Приятного аппетита!
Рецепт салата нисуаз
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
– 50 граммов стручковой фасоли;
– 4 молодых картофелины;
– 100 граммов слоеного салата;
– 2 куриных яйца (или 6 перепелиных);
– 5 помидоров черри;
– 10 оливок;
– 1 банка консервированного тунца.
Для соуса:
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка каперсов;
– 10 филе анчоусов;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки красного винного уксуса;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.
Приготовление:
- Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.
- Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.
- Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.
- Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).
- Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.
- Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.
- Консервированный тунец разломайте на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом.
Приятного аппетита!