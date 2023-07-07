Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана Купала

На Ивана Купала не только ищут цвет папоротника, но и празднуют именины Иваны и Иванки. Если вы ждете гостей – эти рецепты салатов пригодятся.

В 2023 году Ивана Купала отмечают 7 июля. 24 канал подобрал три рецепта праздничных салатов, которые вы с легкостью можете повторить дома.

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Рецепт салата «Цезарь»

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 225 граммов куриного филе или бедра;– 80 грамм листьев салата;– 6 – 7 штук помидоров черри;– 6 – 7 штук перепелиных яиц;– 15 граммов дижонской горчицы;– 35 граммов оливкового масла;– 2 ломтика хлеба;– 1 столовая ложка сухого базилика;– 1 столовая ложка сушеного чеснока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Сдобрите все специями. Убавьте огонь на плите и готовьте курицу еще несколько минут до готовности. Переложите мясо на тарелку.

На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками хлеб до румяной корочки.

Отварите яйца в кипящей подсоленной воде до готовности (3 – 4 минуты). Охладите, удалите скорлупу и нарежьте половинками.

В крупную и глубокую салатницу выложите листья салата. Нарежьте куриное мясо кусочками и добавьте в салат.

Сверху выложите сухарики и яйца. Нарежьте половинками помидоры и тоже соедините с ингредиентами.

Для приготовления заправки смешайте сок лимона с растительным маслом, добавьте горчицу и сухой базилик. Перемешайте все и полейте салат.

Посыпьте блюдо тертым сыром. Слегка перемешайте все компоненты и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт сезонного овощного салата

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

– 400 граммов моркови;– 400 граммов кабачка;– 400 граммов огурца;– 200 граммов зеленого яблока;– 80 граммов редиса;– 120 граммов любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик);– 120 граммов твердого сыра;– 60 граммов грецкого ореха.– 120 миллилитров масла;– 80 миллилитров лимонного сока;– 80 миллилитров меда;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно промойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.

Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.

Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками.



Овощной салат / Фото Taste

Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.

Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте.

Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса.

Приятного аппетита!

Рецепт салата нисуаз

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 4

– 50 граммов стручковой фасоли;– 4 молодых картофелины;– 100 граммов слоеного салата;– 2 куриных яйца (или 6 перепелиных);– 5 помидоров черри;– 10 оливок;– 1 банка консервированного тунца.– 1 столовая ложка дижонской горчицы;– 1 столовая ложка каперсов;– 10 филе анчоусов;– 1 зубчик чеснока;– 2 столовые ложки красного винного уксуса;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.

Приготовление:

Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.

Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.

Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.

Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).

Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.

Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.

Консервированный тунец разломайте на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом.

Приятного аппетита!