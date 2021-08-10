Печенье на каждый день: рецепты курабье, тюиль, красный бархат, ореховые пальчики и с кунжутом

Не знаете, что приготовить на сладкий стол? Мы подготовили для вас подборку вкусного и оригинального печенья по рецептам талантливого кондитера и победительницы "Мастер Шеф" 2 сезона – Лизы Глинской.

Рецепт печенья "Курабье"

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Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 20 – 25 штук



Печенье "Курабье" / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно стало светлее. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте до однородной массы. Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте к массе – перебейте миксером. Добавьте муку, цедру лимона и соль и снова перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и выложите печенье на силиконовый коврик или на противень покрытый пергаментом. Смочите палец в воде и сформируйте выемку в центре печенья. Повидло для печенья переложите в кондитерский мешок и выложите в центр изделия. Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья "Тюиль"

Время : 9 – 10 часов

: 9 – 10 часов Порции: 20 – 30 штук

– 200 г сливочного масла;– 100 г сахарной пудры;– 60 г белка;– цедра одного лимона;– 300 г пшеничной муки;– соль по вашему вкусу;– 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового)



Печенье "Тюиль" / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Соедините цедру апельсина с маслом и перемешайте. Добавьте яичный белок и снова перемешайте смесь. Всыпьте муку, сахарную пудру и перемешайте тесто. Переложите тесто в кондитерский мешок и отправьте его в холодильник 8 – 10 часов. Отсадите тесто на противень покрытый пергаментом или на силиконовый коврик. Диаметр печенья должен быть 3 сантиметра. Разровняйте заготовку на печенье ложкой так, чтобы оно было тонким и в диаметре около 6 сантиметров. Посыпьте печенье миндальными хлопьями и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 6 – 8 минут. Горячее печенье изогните с помощью скалки, чтобы форма напоминала лепестки. Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья "Красный бархат"

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 10 – 12 штук

– 120 г сахарной пудры;– 120 г белка;– 90 г муки;– 80 г сливочного масла;– цедра апельсина;– 50 г миндальных хлопьев.



Печенье "Красный бархат" / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией. Соедините часть белка с красителем, перемешайте. Влейте остальные яйца и перемешайте. Добавьте к яичной массе растопленное сливочное масло, сахарную пудру и перемешайте. Всыпьте к массе муку и какао, перемешайте в однородную массу. Отдельно смешайте крем-сыр и сахарную пудру. Смочите руки в растительном масле. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех. В серединку каждого печенья выложите начинку и закройте оставшимся тестом. Обваляйте печенье в сахарной пудре и выложите на противень. Выпекайте печенье в течение 10 – 13 минут. Готовое печенье подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт кунжутного печенья

Время : 40 – 50 минут

: 40 – 50 минут Порции: 16 штук

– 200 г муки;– 150 г сахарной пудры;– 10 г какао;– 6 г разрыхлителя;– водорастворимый гелевый краситель красного цвета;– 100 г яиц;– 50 г сливочного масла.– 100 г крем-сыра;– 10 г сахарной пудры.– 50 г сахарной пудры;– растительное масло.



Кунжутное печенье / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло. Добавьте сахар к яичной массе и перемешайте венчиком. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте. К яичной смеси добавьте сухие ингредиенты, перемешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты. С помощью ложки сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ореховое печенье "Пальчики"

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 20 штук

– 50 г яиц;– 80 г сливочного масла;– 200 г обжаренного кунжута;– 6 г разрыхлителя;– 100 г муки;– 1 г соли;– 60 г цукатов или сухофруктов на ваш вкус.



Печенье "Пальчики" / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и соедините с мукой и солью. Разомните руками в крошку. Смешайте сметану и соду и добавьте к крошке. Перемешайте тесто, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 час. Для приготовления начинки смешайте орехи, сахарную пудру и масло и перебейте все в пасту. Раскатайте готовое тесто в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра и нарежьте на квадраты размером 10х10 сантиметров. Равномерно выложите начинку на тесто, скатайте его в трубочки. Испеките печенье в духовке при 180 градусах в течение 18 – 20 минут. Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 250 г муки;– 100 г сливочного масла;– 100 г сметаны– 3 г пищевой соды;– щепотка соли.– 150 г обжаренных грецких орехов;– 120 г коричневого сахара;– 50 г сливочного масла;– 10 г сахарной пудры.