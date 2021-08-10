Печенье на каждый день: рецепты курабье, тюиль, красный бархат, ореховые пальчики и с кунжутом
10 августа 2021 , 13:55Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Не знаете, что приготовить на сладкий стол? Мы подготовили для вас подборку вкусного и оригинального печенья по рецептам талантливого кондитера и победительницы "Мастер Шеф" 2 сезона – Лизы Глинской.
Рецепт печенья "Курабье"
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- Время: 40 минут
- Порции: 20 – 25 штук
Печенье "Курабье" / Фото со страницы кондитера
– 200 г сливочного масла;
– 100 г сахарной пудры;
– 60 г белка;
– цедра одного лимона;
– 300 г пшеничной муки;
– соль по вашему вкусу;
– 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового)
Приготовление:
- В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно стало светлее. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте до однородной массы.
- Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте к массе – перебейте миксером.
- Добавьте муку, цедру лимона и соль и снова перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы.
- Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и выложите печенье на силиконовый коврик или на противень покрытый пергаментом.
- Смочите палец в воде и сформируйте выемку в центре печенья.
- Повидло для печенья переложите в кондитерский мешок и выложите в центр изделия.
- Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт печенья "Тюиль"
- Время: 9 – 10 часов
- Порции: 20 – 30 штук
Печенье "Тюиль" / Фото со страницы кондитера
– 120 г сахарной пудры;
– 120 г белка;
– 90 г муки;
– 80 г сливочного масла;
– цедра апельсина;
– 50 г миндальных хлопьев.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане.
- Соедините цедру апельсина с маслом и перемешайте. Добавьте яичный белок и снова перемешайте смесь.
- Всыпьте муку, сахарную пудру и перемешайте тесто.
- Переложите тесто в кондитерский мешок и отправьте его в холодильник 8 – 10 часов.
- Отсадите тесто на противень покрытый пергаментом или на силиконовый коврик. Диаметр печенья должен быть 3 сантиметра.
- Разровняйте заготовку на печенье ложкой так, чтобы оно было тонким и в диаметре около 6 сантиметров.
- Посыпьте печенье миндальными хлопьями и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 6 – 8 минут.
- Горячее печенье изогните с помощью скалки, чтобы форма напоминала лепестки. Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт печенья "Красный бархат"
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Печенье "Красный бархат" / Фото со страницы кондитера
– 200 г муки;
– 150 г сахарной пудры;
– 10 г какао;
– 6 г разрыхлителя;
– водорастворимый гелевый краситель красного цвета;
– 100 г яиц;
– 50 г сливочного масла.
Для начинки:
– 100 г крем-сыра;
– 10 г сахарной пудры.
Дополнительные ингредиенты:
– 50 г сахарной пудры;
– растительное масло.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией.
- Соедините часть белка с красителем, перемешайте.
- Влейте остальные яйца и перемешайте.
- Добавьте к яичной массе растопленное сливочное масло, сахарную пудру и перемешайте.
- Всыпьте к массе муку и какао, перемешайте в однородную массу.
- Отдельно смешайте крем-сыр и сахарную пудру.
- Смочите руки в растительном масле. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех.
- В серединку каждого печенья выложите начинку и закройте оставшимся тестом. Обваляйте печенье в сахарной пудре и выложите на противень.
- Выпекайте печенье в течение 10 – 13 минут.
- Готовое печенье подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Рецепт кунжутного печенья
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 16 штук
Кунжутное печенье / Фото со страницы кондитера
– 50 г яиц;
– 80 г сливочного масла;
– 200 г обжаренного кунжута;
– 6 г разрыхлителя;
– 100 г муки;
– 1 г соли;
– 60 г цукатов или сухофруктов на ваш вкус.
Приготовление:
- Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.
- Добавьте сахар к яичной массе и перемешайте венчиком.
- В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
- Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте.
- К яичной смеси добавьте сухие ингредиенты, перемешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты.
- С помощью ложки сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень.
- Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Ореховое печенье "Пальчики"
- Время: 2 часа
- Порции: 20 штук
Печенье "Пальчики" / Фото со страницы кондитера
– 250 г муки;
– 100 г сливочного масла;
– 100 г сметаны
– 3 г пищевой соды;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 150 г обжаренных грецких орехов;
– 120 г коричневого сахара;
– 50 г сливочного масла;
– 10 г сахарной пудры.
Приготовление:
- Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и соедините с мукой и солью. Разомните руками в крошку.
- Смешайте сметану и соду и добавьте к крошке. Перемешайте тесто, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 час.
- Для приготовления начинки смешайте орехи, сахарную пудру и масло и перебейте все в пасту.
- Раскатайте готовое тесто в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра и нарежьте на квадраты размером 10х10 сантиметров.
- Равномерно выложите начинку на тесто, скатайте его в трубочки.
- Испеките печенье в духовке при 180 градусах в течение 18 – 20 минут.
- Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!