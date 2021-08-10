Печенье на каждый день: рецепты курабье, тюиль, красный бархат, ореховые пальчики и с кунжутом

10 августа 2021 , 13:55
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Не знаете, что приготовить на сладкий стол? Мы подготовили для вас подборку вкусного и оригинального печенья по рецептам талантливого кондитера и победительницы "Мастер Шеф" 2 сезона – Лизы Глинской.

Рецепт печенья "Курабье"

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  • Время: 40 минут
  • Порции: 20 – 25 штук


Печенье "Курабье" / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты:
– 200 г сливочного масла;
– 100 г сахарной пудры;
– 60 г белка;
– цедра одного лимона;
– 300 г пшеничной муки;
– соль по вашему вкусу;
– 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового)

Приготовление:

  1. В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно стало светлее. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте до однородной массы.
  2. Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте к массе – перебейте миксером.
  3. Добавьте муку, цедру лимона и соль и снова перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы.
  4. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и выложите печенье на силиконовый коврик или на противень покрытый пергаментом.
  5. Смочите палец в воде и сформируйте выемку в центре печенья.
  6. Повидло для печенья переложите в кондитерский мешок и выложите в центр изделия.
  7. Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут.
  8. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья "Тюиль"

  • Время: 9 – 10 часов
  • Порции: 20 – 30 штук


Печенье "Тюиль" / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты:
– 120 г сахарной пудры;
– 120 г белка;
– 90 г муки;
– 80 г сливочного масла;
– цедра апельсина;
– 50 г миндальных хлопьев.

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане.
  2. Соедините цедру апельсина с маслом и перемешайте. Добавьте яичный белок и снова перемешайте смесь.
  3. Всыпьте муку, сахарную пудру и перемешайте тесто.
  4. Переложите тесто в кондитерский мешок и отправьте его в холодильник 8 – 10 часов.
  5. Отсадите тесто на противень покрытый пергаментом или на силиконовый коврик. Диаметр печенья должен быть 3 сантиметра.
  6. Разровняйте заготовку на печенье ложкой так, чтобы оно было тонким и в диаметре около 6 сантиметров.
  7. Посыпьте печенье миндальными хлопьями и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 6 – 8 минут.
  8. Горячее печенье изогните с помощью скалки, чтобы форма напоминала лепестки. Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья "Красный бархат"

  • Время: 45 минут
  • Порции: 10 – 12 штук


Печенье "Красный бархат" / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты:
– 200 г муки;
– 150 г сахарной пудры;
– 10 г какао;
– 6 г разрыхлителя;
– водорастворимый гелевый краситель красного цвета;
– 100 г яиц;
– 50 г сливочного масла.
Для начинки:
– 100 г крем-сыра;
– 10 г сахарной пудры.
Дополнительные ингредиенты:
– 50 г сахарной пудры;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией.
  2. Соедините часть белка с красителем, перемешайте.
  3. Влейте остальные яйца и перемешайте.
  4. Добавьте к яичной массе растопленное сливочное масло, сахарную пудру и перемешайте.
  5. Всыпьте к массе муку и какао, перемешайте в однородную массу.
  6. Отдельно смешайте крем-сыр и сахарную пудру.
  7. Смочите руки в растительном масле. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех.
  8. В серединку каждого печенья выложите начинку и закройте оставшимся тестом. Обваляйте печенье в сахарной пудре и выложите на противень.
  9. Выпекайте печенье в течение 10 – 13 минут.
  10. Готовое печенье подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт кунжутного печенья

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порции: 16 штук


Кунжутное печенье / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты:
– 50 г яиц;
– 80 г сливочного масла;
– 200 г обжаренного кунжута;
– 6 г разрыхлителя;
– 100 г муки;
– 1 г соли;
– 60 г цукатов или сухофруктов на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.
  2. Добавьте сахар к яичной массе и перемешайте венчиком.
  3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
  4. Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте.
  5. К яичной смеси добавьте сухие ингредиенты, перемешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты.
  6. С помощью ложки сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень.
  7. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
  8. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ореховое печенье "Пальчики"

  • Время: 2 часа
  • Порции: 20 штук


Печенье "Пальчики" / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты для теста:
– 250 г муки;
– 100 г сливочного масла;
– 100 г сметаны
– 3 г пищевой соды;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 150 г обжаренных грецких орехов;
– 120 г коричневого сахара;
– 50 г сливочного масла;
– 10 г сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и соедините с мукой и солью. Разомните руками в крошку.
  2. Смешайте сметану и соду и добавьте к крошке. Перемешайте тесто, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 час.
  3. Для приготовления начинки смешайте орехи, сахарную пудру и масло и перебейте все в пасту.
  4. Раскатайте готовое тесто в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра и нарежьте на квадраты размером 10х10 сантиметров.
  5. Равномерно выложите начинку на тесто, скатайте его в трубочки.
  6. Испеките печенье в духовке при 180 градусах в течение 18 – 20 минут.
  7. Охладите печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак