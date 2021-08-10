Рецепт печива "Кураб'є"
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- Час: 40 хвилин
- Порції: 20 – 25 штук
Печиво "Кураб'є" / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- У чаші міксера збийте вершкове масло так, щоб воно посвітлішало. Додайте до нього цукрову пудру та знову збийте до однорідної маси.
- Яєчний білок прогрійте в мікрохвильовці протягом 10 – 15 секунд та додайте да маси – перебийте міксером.
- Додайте борошно, цедру лимона та сіль і знову перебийте тісто на слабких обертах до однорідної маси.
- Готове тісто перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Відкрита зірка" та відсадіть печиво на силіконовий коврик або на деко вкрите пергаментом.
- Змочіть палець у воді та сформуйте виїмку в центрі печива.
- Повидло для печива перекладіть в кондитерський мішок та відсадіть в центр виробу.
- Відправте печиво випікатися в прогріту до 175 градусів духовку на 18 – 20 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт печива "Тюїль"
- Час: 9 – 10 годин
- Порції: 20 – 30 штук
Печиво "Тюїль" / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані.
- З'єднайте цедру апельсина з маслом та перемішайте. Додайте яєчний білок та знову перемішайте суміш.
- Всипте борошно, цукрову пудру та вимішайте тісто.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте його в холодильник 8 – 10 годин.
- Відсадіть тісто на деко вкрите пергаментом або на силіконовий коврик. Діаметр печива повинен бути 3 сантиметри.
- Розрівняйте заготовку на печиво ложкою так, щоб воно було тонким та в діаметрі близько 6 сантиметрів.
- Посипте печиво мигдальними пластівцями та відправте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 6 – 8 хвилин.
- Гаряче печиво вигніть за допомогою скалки, щоб форма нагадувала пелюстки. Охолодіть печиво та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт печива "Червоний оксамит"
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Печиво "Червоний оксамит" / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Розігрійте духовку до 170 градусів з конвекцією.
- З'єднайте частину білка з барвником, перемішайте.
- Влийте решту яєць та перемішайте.
- Додайте до яєчної маси розтоплене вершкове масло, цукрову пудру та перемішайте.
- Всипте до маси борошно та какао, перемішайте в однорідну масу.
- Окремо змішайте крем-сир та цукрову пудру.
- Змочіть руки в рослинні олії. Розділіть тісто на шматочки розміром з волоський горіх.
- У серединку кожного печива викладіть начинку та закрийте рештою тіста. Обваляйте печиво в цукровій пудрі та викладіть на деко.
- Випікайте печиво протягом 10 – 13 хвилин.
- Готове печиво подавайте до столу охолодженим. Смачного!
Рецепт кунжутного печива
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 16 штук
Кунжутне печиво / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Змішайте в мисці яйця та розтоплене вершкове масло.
- Додайте цукор до яєчної маси та перемішайте вінчиком.
- В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль.
- З'єднайте сухі інгредієнти з обсмаженим кунжутом та перемішайте.
- До яєчної суміші додайте сухі інгредієнти, вимішайте тісто для печива та додайте сухофрукти або цукати.
- За допомогою ложки сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів та викладіть їх на достатній відстані один від одного на деко.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Горіхове печиво "Пальчики"
- Час: 2 години
- Порції: 20 штук
Печиво "Пальчики" / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Натріть холодне вершкове масло на грубій тертці та з'єднайте з борошном та сіллю. Розімніть руками в крихту.
- Змішайте сметану та соду й додайте до крихти. Вимішайте тісто, загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 1 годину.
- Для приготування начинки змішайте горіхи, цукрову пудру та масло і перебийте все в пасту.
- Розкачайте готове тісто в шар товщиною 2 – 3 міліметри та наріжте на квадрати розміром 10х10 сантиметрів.
- Рівномірно викладіть начинку на тісто, скрутіть його в трубочки.
- Випечіть печиво в духовці при 180 градусах протягом 18 – 20 хвилин.
- Охолодіть печиво та подавайте до столу. Смачного!