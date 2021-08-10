Рецепт печива "Кураб'є"

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  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 20 – 25 штук

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Печиво "Кураб'є" / Фото зі сторінки кондитерки

Приготування:

  1. У чаші міксера збийте вершкове масло так, щоб воно посвітлішало. Додайте до нього цукрову пудру та знову збийте до однорідної маси.
  2. Яєчний білок прогрійте в мікрохвильовці протягом 10 – 15 секунд та додайте да маси – перебийте міксером.
  3. Додайте борошно, цедру лимона та сіль і знову перебийте тісто на слабких обертах до однорідної маси.
  4. Готове тісто перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Відкрита зірка" та відсадіть печиво на силіконовий коврик або на деко вкрите пергаментом.
  5. Змочіть палець у воді та сформуйте виїмку в центрі печива.
  6. Повидло для печива перекладіть в кондитерський мішок та відсадіть в центр виробу.
  7. Відправте печиво випікатися в прогріту до 175 градусів духовку на 18 – 20 хвилин.
  8. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива "Тюїль"

  • Час: 9 – 10 годин
  • Порції: 20 – 30 штук

печиво
Печиво "Тюїль" / Фото зі сторінки кондитерки

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані.
  2. З'єднайте цедру апельсина з маслом та перемішайте. Додайте яєчний білок та знову перемішайте суміш.
  3. Всипте борошно, цукрову пудру та вимішайте тісто.
  4. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте його в холодильник 8 – 10 годин.
  5. Відсадіть тісто на деко вкрите пергаментом або на силіконовий коврик. Діаметр печива повинен бути 3 сантиметри.
  6. Розрівняйте заготовку на печиво ложкою так, щоб воно було тонким та в діаметрі близько 6 сантиметрів.
  7. Посипте печиво мигдальними пластівцями та відправте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 6 – 8 хвилин.
  8. Гаряче печиво вигніть за допомогою скалки, щоб форма нагадувала пелюстки. Охолодіть печиво та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива "Червоний оксамит"

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 10 – 12 штук

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Печиво "Червоний оксамит" / Фото зі сторінки кондитерки

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів з конвекцією.
  2. З'єднайте частину білка з барвником, перемішайте.
  3. Влийте решту яєць та перемішайте.
  4. Додайте до яєчної маси розтоплене вершкове масло, цукрову пудру та перемішайте.
  5. Всипте до маси борошно та какао, перемішайте в однорідну масу.
  6. Окремо змішайте крем-сир та цукрову пудру.
  7. Змочіть руки в рослинні олії. Розділіть тісто на шматочки розміром з волоський горіх.
  8. У серединку кожного печива викладіть начинку та закрийте рештою тіста. Обваляйте печиво в цукровій пудрі та викладіть на деко.
  9. Випікайте печиво протягом 10 – 13 хвилин.
  10. Готове печиво подавайте до столу охолодженим. Смачного!

Рецепт кунжутного печива

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 16 штук

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Кунжутне печиво / Фото зі сторінки кондитерки

Приготування:

  1. Змішайте в мисці яйця та розтоплене вершкове масло.
  2. Додайте цукор до яєчної маси та перемішайте вінчиком.
  3. В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль.
  4. З'єднайте сухі інгредієнти з обсмаженим кунжутом та перемішайте.
  5. До яєчної суміші додайте сухі інгредієнти, вимішайте тісто для печива та додайте сухофрукти або цукати.
  6. За допомогою ложки сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів та викладіть їх на достатній відстані один від одного на деко.
  7. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
  8. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Горіхове печиво "Пальчики"

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 штук

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Печиво "Пальчики" / Фото зі сторінки кондитерки

Приготування:

  1. Натріть холодне вершкове масло на грубій тертці та з'єднайте з борошном та сіллю. Розімніть руками в крихту.
  2. Змішайте сметану та соду й додайте до крихти. Вимішайте тісто, загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 1 годину.
  3. Для приготування начинки змішайте горіхи, цукрову пудру та масло і перебийте все в пасту.
  4. Розкачайте готове тісто в шар товщиною 2 – 3 міліметри та наріжте на квадрати розміром 10х10 сантиметрів.
  5. Рівномірно викладіть начинку на тісто, скрутіть його в трубочки.
  6. Випечіть печиво в духовці при 180 градусах протягом 18 – 20 хвилин.
  7. Охолодіть печиво та подавайте до столу. Смачного!