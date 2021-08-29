Не обязательно давать ребенку в школу вареные яйца или привычные бутерброды с сыром. Давайте немного покреативим и приготовим для любимых школьников вкусные и современные перекусы.

Овощи с хумусом

Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

  • Время: 8 – 10 часов на замачивание и 2 часа на приготовление.
  • Порции: 2


Хумус / Фото Кухар

Приготовление:

  1. Заранее замочите нут в воде и оставьте на ночь.
  2. Отварите нут в воде до готовности, снимите с него тонкую кожицу, залив холодной водой. Отвар из нута (аквафаба) не сливайте, мы его используем для приготовления хумуса.
  3. Очищенный нут измельчите в блендере, в пюре добавьте лимонный сок, тахину, соль с чесноком и 100 миллилитров отвара, оставшегося после варки.
  4. Постепенно добавляйте в нутовое пюре оливковое масло и перемешивайте.
  5. Для хумуса идеально подходит паприка, тмин, обжаренный чеснок и молотый черный перец – все на ваш вкус.
  6. Подавайте хумус с зеленью петрушки, кинзы или кедровыми орешками.
  7. Нарежьте любимые овощи: стебли сельдерея, морковь или томаты на ваш вкус и переложите в пищевой контейнер или ланч-бокс. Приятного аппетита!

Овсяные батончики

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4


Овсяные батончики / Фото Коліжанка

Приготовление:

  1. Тщательно смешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане.
  2. Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья.
  3. Добавьте арахисовое масло и мед перемешайте.
  4. Выложите смесь на противень, покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой.
  5. Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов.
  6. Нарежьте смесь на батончики и оберните в пергамент для выпекания. Приятного аппетита!

Сэндвичи с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Сэндвич с курицей / Фото 5 канал

Приготовление:

  1. Для приготовления соуса измельчите чеснок и взбейте блендером вместе с желтками, лимонным соком и солью. Влейте тонкой струйкой оливковое масло. Домашний майонез для сэндвичей готов.
  2. Куриное филе посолите и поджарьте на гриле.
  3. Смажьте тостовый хлеб майонезом.
  4. Нарежьте овощи тонкими кружочками.
  5. Выложите на хлеб овощи, листья салата, твердый сыр и поджаренную курицу.
  6. Накройте сэндвич другой половиной хлеба.
  7. Поместите сэндвич на гриль, чтобы на хлебе появилась корочка, а сыр расплавился. Приятного аппетита!