Не обов'язково давати дитині в школу варені яйця чи звичні канапки з сиром. Давайте трішки покреативимо та приготуємо для улюблених школярів смачні і сучасні перекуси.
Овочі з хумусом
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- Час: 8 – 10 годин на замочування і 2 години на приготування.
- Порції: 2
Хумус / Фото Кухар
Приготування:
- Заздалегідь замочіть нут у воді та залишіть на ніч.
- Відваріть нут у воді до готовності, зніміть з нього тонку шкірку заливши холодною водою. Відвар з нуту (аквафаба) не зливайте, ми її використаємо для приготування хумусу.
- Очищений нут подрібніть в блендері, до пюре додайте лимонний сік, тахіну, сіль з часником і 100 мілілітрів відвару, що залишився після варіння.
- Поступово додавайте до нутового пюре оливкову олію і перемішуйте.
- Для хумусу ідеально підходить паприка, тмин, обсмажений часник і мелений чорний перець – все на ваш смак.
- Подавайте хумус з дрібно посипаною зеленню петрушки, кінзи або кедровими горішками.
- Наріжте улюблені овочі: стебла селери, моркву або томати на ваш смак та перекладіть в харчовий контейнер або ланч-бокс. Смачного!
Вівсяні батончики
- Час: 2 години
- Порції: 4
Вівсяні батончики / Фото Коліжанка
- Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.
- Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці.
- Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.
- Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.
- Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин.
- Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання. Смачного!
Сендвічі з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Сендвіч з куркою / Фото 5 канал
Приготування:
- Для приготування соусу подрібніть часник і збийте блендером разом з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою оливкову олію. Домашній майонез для сендвічів готовий.
- Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі.
- Змастіть тостовий хліб майонезом.
- Наріжте овочі тонкими кружечками.
- Викладіть на хліб овочі, листя салату, твердий сир та підсмажену курку.
- Накрийте сендвіч іншою половиною хліба.
- Помістіть сендвіч на гриль, щоб на хлібі з'явилася скоринка, а сир розплавився. Смачного!