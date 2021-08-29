Перекусы для детей в школу: овсяные батончики, сэндвичи и хумус с овощами
Источник:24 канал
Через несколько дней дети пойдут в школу и будут набираться новых знаний. Мы подготовили три вкусных и полезных рецепта перекусов, которые вы можете дать детям в школу.
Не обязательно давать ребенку в школу вареные яйца или привычные бутерброды с сыром. Давайте немного покреативим и приготовим для любимых школьников вкусные и современные перекусы.
Овощи с хумусом
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- Время: 8 – 10 часов на замачивание и 2 часа на приготовление.
- Порции: 2
Хумус / Фото Кухар
Ингредиенты:
– 150 г нута;
– 3–4 ст. л. лимонного сока;
– 5 ст. л. оливкового масла;
– 4 ст. л. кунжутной пасты (тахина);
– 3-4 зубчика чеснока;
– 2 ч. л. соли.
Дополнительно:
– любимые овощи.
Приготовление:
- Заранее замочите нут в воде и оставьте на ночь.
- Отварите нут в воде до готовности, снимите с него тонкую кожицу, залив холодной водой. Отвар из нута (аквафаба) не сливайте, мы его используем для приготовления хумуса.
- Очищенный нут измельчите в блендере, в пюре добавьте лимонный сок, тахину, соль с чесноком и 100 миллилитров отвара, оставшегося после варки.
- Постепенно добавляйте в нутовое пюре оливковое масло и перемешивайте.
- Для хумуса идеально подходит паприка, тмин, обжаренный чеснок и молотый черный перец – все на ваш вкус.
- Подавайте хумус с зеленью петрушки, кинзы или кедровыми орешками.
- Нарежьте любимые овощи: стебли сельдерея, морковь или томаты на ваш вкус и переложите в пищевой контейнер или ланч-бокс. Приятного аппетита!
Овсяные батончики
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Овсяные батончики / Фото Коліжанка
– 2 ст. л арахисовой пасты;
– 1 ст. л грецких орехов;
– 1 ст. л изюма;
– 1 ст. л клюквы;
– 1 ст. л меда;
– 4–5 ст. л овсяных хлопьев.
Приготовление:
- Тщательно смешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане.
- Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья.
- Добавьте арахисовое масло и мед перемешайте.
- Выложите смесь на противень, покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой.
- Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов.
- Нарежьте смесь на батончики и оберните в пергамент для выпекания. Приятного аппетита!
Сэндвичи с курицей
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Сэндвич с курицей / Фото 5 канал
– 4 шт. хлеба для тостов;
– 300 г куриного филе;
– листья салата на ваш вкус;
– 2 огурца;
– 4 ломтика твердого сыра;
– 2 помидора;
Для соуса:
– 1 ч. л. мягкой горчицы;
– 2 ч. л. оливкового масла;
– соль по вкусу;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 шт. яичного желтка;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Для приготовления соуса измельчите чеснок и взбейте блендером вместе с желтками, лимонным соком и солью. Влейте тонкой струйкой оливковое масло. Домашний майонез для сэндвичей готов.
- Куриное филе посолите и поджарьте на гриле.
- Смажьте тостовый хлеб майонезом.
- Нарежьте овощи тонкими кружочками.
- Выложите на хлеб овощи, листья салата, твердый сыр и поджаренную курицу.
- Накройте сэндвич другой половиной хлеба.
- Поместите сэндвич на гриль, чтобы на хлебе появилась корочка, а сыр расплавился. Приятного аппетита!