Соленые сырники

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  • Время: 35 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 255 ккал


Сырники с укропом / Фото Рудь

  1. В глубокой миске соедините яйца и соль. Тщательно взбейте массу венчиком или вилкой до однородного состояния.
  2. Добавьте к яичной массе сыр и перемешайте.
  3. Добавьте к сыру муку, манку и хорошо перемешайте массу.
  4. Свежий укроп нарежьте мелко ножом и соедините с творожной массой. Перемешайте до однородной консистенции.
  5. Поставьте сковороду с маслом на огонь и разогрейте.
  6. Сформируйте из сырной массы шарики, немного приплюсните их и обжарьте на масле.
  7. Готовые сырники подавайте к столу со сметаной. Приятного аппетита!

Сладкие сырники с изюмом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 280 ккал


Домашние сырники / Фото Вкусно

  1. В глубокую миску выложите творог и хорошо его разомните вилкой. Добавьте к сыру соль и сахар, хорошо перемешайте.
  2. Выбейте яйца и еще раз перемешайте до однородной массы.
  3. К творожной массе добавьте просеянную муку. Если у вас очень жирный творог, то муки может понадобиться больше. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы сырники держали форму.
  4. Запарьте изюм водой, оставьте на 5 минут настояться и сцедите жидкость. Соедините изюм с тестом на сырники.
  5. Добавьте ванильный сахар и еще раз тщательно перемешайте.
  6. Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжаривайте на ней сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сладкие сырники можно подавать с вареньем, сметаной, сахарной пудрой или фруктами.

Сырники с бананом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 180 ккал


Сырники с бананом / Фото Точка нет

  1. Выложите творог в миску и хорошо разомните вилкой или перебейте ручным блендером.
  2. Банан натрите на крупной терке и добавьте к творогу, тщательно перемешайте массу.
  3. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  4. К готовой творожной массе добавьте просеянную муку и ваниль. Еще раз тщательно перемешайте.
  5. Присыпьте доску мукой и сформуйте небольшие шарики из творога. Прижмите их рукой, чтобы образовалась классическая плоская форма сырника. Посыпьте сырники мукой с обеих сторон.
  6. Разогрейте сковородку и добавьте кокосовое масло. На разогретой сковороде жарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки 4 – 5 минут.
  7. Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!

Сырники без пшеничной муки

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
  • Калорийность на 100 граммов: 213 ккал


Сладкие сырники / Фото Прекрасные рецепты

  1. Разомните творог вилкой или перебейте блендером до однородной массы без комочков.
  2. Добавьте к сыру яйцо и сахар – перемешайте.
  3. Высыпьте к творожной массе манку и ванильный сахар, перемешайте тесто на сырники и оставьте отдохнуть на 15 минут.
  4. Для панировки смешайте рисовую муку и крахмал. Если у вас нет рисовой муки – используйте манку, панировочные сухари, или вообще откажитесь от нее.
  5. Выложите творожную массу в смесь муки и крахмала. Обваляйте в ней сыр формируя колбаску.
  6. Нарежьте колбасу из сыра на равные кусочки и сформируйте сырники.
  7. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сырники с обеих сторон до готовности.
  8. Подавайте сырники к столу горячими. Приятного аппетита!

Сырники в духовке

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4
  • Калорийность на 100 граммов: 230 ккал


Сырники в духовке / Фото Буквы

  1. Обжарьте орехи на сухой сковороде и еще горячими измельчите ножом. 
  2. Перебейте сыр в блендере до однородной массы, чтобы не было комочков.
  3. Взбейте миксером яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте к творожной массе. Всыпьте к сыру орехи и изюм – тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Добавьте в тесто крахмал и муку и еще раз перемешайте.
  5. Противень, на котором вы будете выпекать сырники, застелите пергаментом и выложите сформированные сырные шарики. Каждый шарик прижимаем сверху, тем самым делая сырники привычной плоской формы.
  6. Обратите внимание, что сырники мукой мы не уже не посыпаем.
  7. Выпекайте сырники в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!