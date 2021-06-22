Солені сирники

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  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 255 ккал


Сирники з кропом / Фото Рудь

  1. У глибокій мисці з'єднайте яйця та сіль. Ретельно збийте масу вінчиком або виделкою до однорідного стану.
  2. Додайте до яєчної маси сир та перемішайте.
  3. Додайте до сиру борошно, манку та добре перемішайте масу.
  4. Свіжий кріп наріжте дрібно ножем та з'єднайте з сирною масою. Перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Поставте сковорідку з олією на вогонь та розігрійте.
  6. Сформуйте з сирної маси кульки, трішки приплюсніть їх та обсмажте на олії.
  7. Готові сирники подавайте до столу зі сметаною. Смачного!

Солодкі сирники з родзинками

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 280 ккал


Домашні сирники / Фото Смачно

  1. У глибоку миску викладіть домашній сир та добре його розімніть виделкою. Додайте до сиру сіль та цукор, добре вимішайте.
  2. Вибийте яйця та ще раз перемішайте до однорідної маси.
  3. До сирної маси додайте просіяне борошно. Якщо у вас дуже жирний сир, то борошна може знадобитися більше. Тісто має бути досить густим, щоб сирники тримали форму.
  4. Запарте родзинки водою, залишіть на 5 хвилин настоятися та зцідіть рідину. З'єднайте родзинки з тістом на сирники.
  5. Додайте ванільний цукор та ще раз ретельно перемішайте.
  6. Розігрійте сковорідку, додайте олію та обсмажуйте на ній сирники з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Солодкі сирники можна подавати з варенням, сметаною, цукровою пудрою або фруктами.

Сирники з бананом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 180 ккал


Сирники з бананом / Фото Точка нет

  1. Викладіть домашній сир у миску та добре розімніть виделкою або перебийте ручним блендером.
  2. Банан натріть на грубій терці та додайте до домашнього сиру, ретельно вимішайте масу.
  3. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  4. До готової сирної маси додайте просіяне борошно та ваніль. Ще раз ретельно вимішайте.
  5. Присипте дошку борошном та сформуйте невеликі кульки з сиру. Притисніть їх рукою, щоб утворилась класична плоска форма сирника. Посипте сирники борошном з обох сторін.
  6. Розігрійте сковорідку та додайте кокосової олії. На розігрітій сковорідці смажте сирники з обох сторін до золотистої скоринки 4 – 5 хвилини.
  7. Готові сирники подавайте зі столу зі сметаною або варенням. Смачного!

 Сирники без пшеничного борошна

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
  • Калорійність на 100 грамів: 213 ккал


Солодкі сирники / Фото Файні рецепти

  1. Розімніть домашній сир виделкою або перебийте блендером до однорідної маси без грудочок.
  2. Додайте до сиру яйце та цукор – перемішайте.
  3. Висипте до сирної маси манку та ванільний цукор, перемішайте тісто на сирники та залишіть відпочити на 15 хвилин.
  4. Для панірування змішайте рисове борошно та крохмаль. Якщо у вас не має рисового борошна – використайте манку, панірувальні сухарі, або взагалі відмовтеся від неї.
  5. Викладіть сирну масу на суміш борошна та крохмалю. Обваляйте в ній сир формуючи ковбаску.
  6. Наріжте ковбаску з сиру на рівні шматочки та сформуйте сирники.
  7. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній сирники з обох сторін до готовності.
  8. Подавайте сирники до столу гарячими. Смачного!

Сирники в духовці

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
  • Калорійність на 100 грамів: 230 ккал


Сирники в духовці / Фото Букви

  1. Обсмажте горіхи на сухій сковорідці та ще гарячими подрібніть ножем.
  2. Перебийте сир в блендері до однорідної маси, щоб не було грудочок.
  3. Збийте міксером яйця з цукром та ванільним цукром, додайте до сирної маси. Всипте до сиру горіхи та родзинки – ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  4. Додайте до тіста крохмаль та борошно ще раз перемішайте.
  5. Деко, в якому ви будете випікати сирники, застеліть пергаментом та викладіть сформовані сирні кульки. Кожну кульку притискаємо зверху, тим самим надаючи сирникам звичної плоскої форми.
  6. Зверніть увагу, що сирники борошном ми не вже не посипаємо.
  7. Випікайте сирники в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Смачного!